Einbrecher ließen sich in Hotel einsperren

Am Samstag haben unbekannte Täter aus einem Hotel in Murau vier Tresore gestohlen. Die Einbrecher dürften bereits tagsüber in das Gebäude gelangt sein und darauf gewartet haben, in der Nacht allein zu sein.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter sich bereits tagsüber in das Gebäude geschlichen und auf die Nacht gewartet haben. Das Hotel war in der Nacht unbelegt, weshalb die Unbekannten unbemerkt in Büroräumlichkeiten gelangten.

Sie rissen vier Tresore aus ihren Verankerungen und verließen das Hotel. Die Tresore wurden von der Polizei in der Nähe des Hotels geöffnet und geleert gefunden. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar.

Einbruch in Wohnung

In Judenburg hat sich laut Polizei am Samstagnachmittag ein Wohnungseinbruch ereignet. Unbekannte haben eine Balkontür aufgezwängt und sind so in die Wohnung gelangt. Sie durchsuchten zahlreiche Räume und erbeuteten einen Laptop, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.