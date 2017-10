Hartberg-Fürstenfeld: Zwei Tote bei Autounfällen

Zwei Menschen sind im Zeitraum weniger Stunden bei Autounfällen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ums Leben gekommen: Ein 25-Jähriger prallte mit seinem Pkw gegen eine Baumgruppe; eine 79-Jährige gegen eine Brücke.

Gegen 18.00 Uhr war die Seniorin aus Hartberg-Fürstenfeld am Montag mit ihrem Pkw auf der Loipersdorferstraße (L 444) unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen ein Brückengeländer prallte. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die 79-Jährige laut Polizei angegurtet.

79-Jährige starb noch am Unfallort

Ein nachkommender Lenker bemerkte das verunfallte Fahrzeug, hielt seinen Wagen an und leistete Erste Hilfe - vergeblich: Die Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen; ein Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen.

Wenige Stunden später kam es in Hartberg-Fürstenfeld zu einem weiteren Unfall mit tödlichem Ausgang: Ein 25-Jähriger prallte mit seinem Pkw in Hartl gegen eine Baumgruppe.

Hilfe für 25-Jährigen kam zu spät

Der junge Lenker, der ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stammt, war auf der Wechsel Straße (LB 54) von Hirsdorf in Richtung Kaindorf unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Nach dem Aufprall gegen eine Baumgruppe konnte der Notarzt nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen. Beide Verunglückten waren jeweils alleine in ihrem Auto unterwegs.