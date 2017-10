Größter Windpark Südösterreichs eröffnet

Im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und Kärnten wurde am Dienstag der größte Windpark im Süden Österreichs eröffnet. Auf der Handalm sorgen dank einer Investitionssumme von 58 Millionen Euro 13 Windräder für grünen Strom.

Die Windräder stehen auf 1.800 Metern Seehöhe, sind jeweils 120 Meter hoch, die Rotorenblätter haben einen Durchmesser von mehr als 80 Metern: 21.000 Haushalte in der Region versorgt der neue Windpark auf der Handalm mit erneuerbarer Energie.

46.000 Tonnen CO2 sollen dadurch laut Energie Steiermark pro Jahr eingespart werden: "Der Windpark mit einer Leistung von insgesamt 39 Megawatt ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele von Paris“, so Vorstandssprecher Christian Purrer.

Naturschutz: 150 Maßnahmen umgesetzt

Vorstandsdirektor Martin Graf verwies indes darauf, dass beim Bau großes Augenmerk auf die Natur gelegt worden sei: 150 Einzelmaßnahmen seien zum Schutz der Umwelt umgesetzt worden, "denn es ist uns ein Anliegen, parallel zur nachhaltigen Stromproduktion auch Wildtiere, Vögel, Fledermäuse und die Alm- und Waldflächen zu schützen“, so Graf.

Energie Steiermark

Der Landesenergieversorger hat in den Windpark auf der Handalm fast 60 Millionen Euro investiert. Die Planungen dafür hatten 2011 begonnen, von 2013 bis 2015 wurde ein umfassendes UVP-Verfahren abgewickelt, die Bauzeit selbst betrug 17 Monate. Die Branche sorgt auch für Aufwind in den Regionen - laut Eigentümervertreter und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer arbeiten mittlerweile 860 Menschen in der steirischen Windbranche.

Noch Luft nach oben

Nach Niederösterreich verfügt die Steiermark zwar über das zweitgrößte Windenergiepotenzial - der Geschäftsführer der IG Windkraft, Stefan Moidl, sieht aber noch Luft nach oben: Insgesamt würden hier erst 44 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt.

Im Windpark steht übrigens auch das 100. Windrad der Steiermark. Für dieses hat die ehemalige Skirennläuferin Renate Götschl am Montag im Rahmen der Eröffnung mit einer feierlichen Taufe die Patenschaft übernommen.

