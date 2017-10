FH Joanneum: Martin Payer neuer kaufm. Leiter

Martin Payer soll der neue kaufmännische Geschäftsführer der Fachhochschule Joanneum werden - das will Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) am Mittwoch der Landesregierung empfehlen.

PCCL

Am 15. Jänner 2018 soll Payer die Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer der FH Joanneum antreten. Zuvor war Payer - derzeit Geschäftsführer des Polymer Competence Center Leoben (PCCL) - von der Hearing-Kommission als bester Kandidat empfohlen worden.

Erfahrung, Kompetenz und Netzwerk

Er habe sich mit seiner kaufmännischen Erfahrung, seiner Führungskompetenz und seiner Vernetzung im öffentlichen Bereich sowie im Hochschulsektor gegen insgesamt zwölf weitere Bewerber durchgesetzt.

„Martin Payer hat mit seinem Team das PCCL in den vergangenen Jahren zur führenden Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Kunststofftechnik in Österreich ausgebaut. Mit ihm erhält die FH Joanneum einen erfahrenen Fachmann, der die Forschungslandschaft in der Steiermark bestens kennt“, betonte Landesrätin Eibinger-Miedl, die Payer am Mittwoch offiziell der Landesregierung empfehlen wird.

Nachfolger Günter Rieglers

Der bisherige kaufmännische Direktor der FH Joanneum, Günter Riegler, wurde im Frühjahr dieses Jahres von der Grazer ÖVP zum neuen Finanzstadtrat gekürt, und die vakante Position wurde daraufhin neu ausgeschrieben.

Link: