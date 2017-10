Elevate plant Live-Schaltung mit Julian Assange

Das Grazer Elevate-Festival plant ein Livegespräch mit Julian Assange. Der Wikileaks-Gründer soll bei der kommenden Ausgabe des Festivals für Musik, Kunst und politischen Diskurs via Video zu Risiko und Courage diskutieren.

Elevate Das 14. Grazer Elevate-Festival findet vom 28. Februar bis zum 4. März 2018 in Graz statt.

Die Veranstaltungsmacher stellten am Mittwoch ein erstes Rohprogramm für das im kommenden Frühjahr stattfindende Elevate vor.

Risiko und Courage

Assange wird voraussichtlich aus seinem Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London zugeschaltet. Für die Diskussion zum Thema Risiko und Courage sagten weiters die britische Aufdecker-Journalistin und Assange-Vertraute Sarah Harrison und die guatemaltekische Menschenrechtsaktivistin Renata Avila zu. Auch werden Vertreter der aus dem tschechischen Exil operierenden, russischen Aktivistengruppe Voina am Diskursprogramm teilnehmen. Prominentester Vertreter aus Österreich dürfte der Tierrechte-Aktivist Martin Balluch sein.

Auch Musikprogramm voller Highlights

Nicht ganz so spektakulär, aber dennoch voller Highlights liest sich die Liste der geplanten Musik-Acts: Der in Island lebende Australier Ben Frost soll mit neuem Album im Gepäck gemeinsam mit dem unter dem Pseudonym MFO agierenden Berliner Video-Künstler Marcel Weber im Orpheum einen multimedialen Schwerpunkt setzen. Weiters angekündigt sind - ebenfalls mit neuem Album - der US-amerikanische Synthie-Philosoph John Maus, sein Landsmann DJ Deeon sowie die ebenfalls aus den USA stammende Techno-Frauenaktivistin Emma Olson alias UMFANG.

