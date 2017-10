Prozess um Messerstecherei fortgesetzt

Wegen Mordversuchs müssen sich auch am Mittwoch wieder vier Männer vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten. Dabei belastete ein Opfer, das nach Messerstichen in den Bauch operiert werden musste, die Angeklagten.

Die vier Afghanen sollen im Dezember im Grazer Stadtpark mit einer Gruppe Tschetschenen in eine Messerstecherei geraten sein. Die Angeklagten sollen ihre Opfer heftig getreten und geschlagen haben; mehrere Messer wurden gezückt und mit ihnen unter anderem gegen Bauch und Rücken der jeweiligen Kontrahenten gestochen. Einer der Verletzten musste mit einer geöffneten Bauchhöhle im Spital notoperiert werden.

„Ich habe niemanden festgehalten“

Am ersten Prozesstag am Montag wurden drei der vier Angeklagten gehört, wobei unterschiedliche und einander widersprechende Angaben vorgebracht wurden - mehr dazu in Mordversuch: Prozess um Messerstecherei in Graz. Am Mittwoch gestand nun der vierte Beschuldigte, dass er damals zwar vor Ort im Stadtpark war, aber erst hingekommen sei, als alles schon vorbei war. Der Richter wunderte sich: „Bisher haben sie gesagt, dass sie nicht dort waren.“ Zeugen haben ihn gesehen, als er eines der Opfer festhielt: „Das habe ich nicht gemacht, ich habe niemanden festgehalten oder geschlagen“, beteuerte dagegen der Afghane.

„Die haben danach gelacht“

Nach den Angeklagten waren die Zeugen am Wort. Zuerst wurde jener Tschetschene gehört, der zwei Bauchstiche erlitten hatte - durch die Stiche wurde seine Bauchhöhle geöffnet, und er musste operiert werden.

Das Opfer beschuldigte einen der vier Angeklagten, mit dem Messer auf ihn eingestochen zu haben, bei einem anderen war er sich nicht sicher. Drei der vier seien seiner Einschätzung nach jedenfalls bei der Auseinandersetzung der beiden Gruppen dabei gewesen. „Ich habe versucht, die Stiche mit dem Fuß abzuwehren, aber es gelang mir nicht. Dann haben sie gelacht, gepfiffen und sind davongelaufen“, wiederholte der Zeuge seine Angaben vor der Polizei.

Am Nachmittag sollen weitere Zeugen gehört werden; ob es noch am Mittwoch Urteile geben wird, ist noch unklar.