Flughafen Graz: Ägypten zieht wieder an

Der Flughafen Graz stellt ab Sonntag von Sommer auf Winter um: Der Winterflugplan sieht einige Änderungen vor, etwa was die Verbindungen nach Frankfurt und München betrifft. Wieder stark nachgefragt ist Ägypten.

Wer dem Winter in der Steiermark entfliehen möchte, der kann vom Flughafen Graz aus nach Hurghada und Marsa Alam reisen - die Nachfrage nach Ägypten sei in den letzten Monaten wieder stark gestiegen, heißt es vom Flughafen Graz. Sonne tanken kann man aber auch in Teneriffa - dieser Flug wird im Winter jeden Samstag angeboten. Rund um Weihnachten und Silvester und dann wieder ab Anfang März gibt es zudem auch Direktflüge nach Palma de Mallorca.

Aufstockungen im Linienflugverkehr

Im Linienbereich gibt es im Winterflugplan einige Aufstockungen: Im November und dann wieder ab Mitte Februar geht es einmal öfter und somit fünf Mal pro Tag von Graz nach Frankfurt; auch nach München gibt es eine Aufstockung von 31 auf 33 Flüge pro Woche.

Sehr beliebt waren über den Sommer die Flüge der KLM nach Amsterdam - diese werden auch im Winter sieben Mal pro Woche durchgeführt; auch die vier Verbindungen nach Birmingham bleiben. Weiters am Winterflugplan stehen Düsseldorf, Istanbul, Stuttgart, Wien und Zürich.

Link: