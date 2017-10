Arzt-Freispruch: Kinder zeigen Richter an

Die Kinder jenes oststeirischen Arztes, der vom Vorwurf des Quälens freigesprochen worden war, haben gegen Richter und Staatsanwalt Anzeige erstattet: Laut einem Medienbericht brachten sie eine Sachverhaltsdarstellung ein.

Es sei viel passiert in der Familie, aber man finde keinen Anhaltspunkt, dass die Handlungen mit derartiger Intensität begangen wurden, dass sie strafbar seien - so hatte der Richter den Freispruch begründet - mehr dazu in Prozss wegen Misshandlung: Arzt freigesprochen (29.9.2017).

„Verhalten nicht nachvollziehbar“

Bereits nach dem am 29. September in Graz ergangenen Freispruch standen Vorwürfe seitens der Kinder vor allem gegen den Richter im Raum - mehr dazu in Arzt-Freispruch: Kinder wollen Richter anzeigen (30.9.2017). Dessen Verhalten während der Hauptverhandlung sei, so die Kinder, „rechtlich nicht nachvollziehbar“ gewesen.

Ähnliches wird auch dem Ankläger unterstellt, der allerdings gegen das Urteil Berufung angemeldet hat; der Freispruch für den Mediziner ist daher nicht rechtskräftig - mehr dazu in Staatsanwaltschaft beruft gegen Arzt-Freispruch (2.10.2017). Nun wird auf die schriftliche Urteilsausfertigung gewartet, die laut Staatsanwaltschaft Graz am Mittwoch noch nicht vorlag.

Anwältin der Kinder nicht unterrichtet

Laut einem Bericht des „Kurier“ haben nun die drei Töchter und der Sohn eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht - deren Pressesprecher, Rene Ruprecht, konnte dies Mittwochnachmittag aber noch nicht bestätigen. Die Anwältin der Kinder, Andrea Peter, erklärte Mittwochmittag, dass sie ihre Mandanten bei der Sachverhaltsdarstellung nicht beraten oder unterstützt habe: Es könne sein, dass die Kinder die Sachverhaltsdarstellung selbst eingebracht haben, meinte Peter.

