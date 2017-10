Sturzbetrunken in Polizeiauto gekracht

Ein stark alkoholisierter Lenker ist Donnerstagfrüh im Bezirk Südoststeiermark frontal in ein Polizeiauto gefahren. Verletzt wurde niemand, dem 44-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.

Gegen 5.45 Uhr rief ein Passant bei der Polizei in Feldbach an und teilte mit, dass ein Mann bei laufendem Motor in seinem Auto sitze und anscheinend eingeschlafen sei.

Als die Beamten hinfuhren, kam ihnen auf ihrer Fahrbahnseite der 44-jährige Oststeirer entgegen - die Polizisten stoppten den Streifenwagen und hupten, doch der Mann fuhr einfach weiter und krachte in das Fahrzeug.

Niemand verletzt

Verletzt wurde niemand, an beiden Autos entstanden erhebliche Schäden. Dem 44-Jährigen - er war stark alkoholisiert - wurde der Führerschein abgenommen, außerdem wird er angezeigt.