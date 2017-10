Maturaklasse zieht aufs Land

Viele Schüler pendeln vom Land zu höheren Schulen in Graz - und diese sind dann oft überfüllt. Eine neue Matura-Klasse am Land im Gebäude einer Neuen Mittelschule soll nun Abhilfe schaffen.

Seit 2012 arbeiten die NMS Laßnitzhöhe und das BORG Monsbergergasse zusammen. Bisher wurde für alle Schüler, die von der NMS eventuell ins BORG wechseln wollten, eine sogenannte Orientierungsklasse angeboten - sie wird nun im Herbst 2018 durch eine Oberstufenklasse abgelöst, betrieben vom BORG Monsbergergasse, jedoch am Standort Laßnitzhöhe.

„Diese Klasse gehört dem BORG Monsbergergasse, sie ist aber bei uns im Schulhaus untergebracht. Die Klasse besteht natürlich hauptsächlich aus unseren Schülern, und diese Schüler haben großes Interesse, weiter in die Schule zu gehen und die Matura zu machen“, sagt NMS-Direktorin Waltraude Clivia Zebedin. Auch Schüler, die zuvor nicht in der NMS Laßnitzhöhe waren, können sich anmelden - mit dem Zeugnis des laufenden Semesters ist dies möglich. Unterrichtet werden sie dann aber eben von BORG-Lehrkräften.

Bedingung: Finanzierung

Die nötigen Räumlichkeiten in der NMS sind bereits vorhanden: „Wir haben die Möglichkeit, dass wir die Räumlichkeiten bei uns anbieten - wir haben vier Klassen zur Verfügung“, so Clivia Zebedin, die betont, dass das und die Unterstützung der Gemeinde Bedingungen waren für die dislozierte Schulklasse: „Die Finanzierung der Kosten für die Reinigung, aber auch die Sicherstellung der Fahrtkosten der Gymnasiallehrer zur Schule.“ Die Klasse mit Medien- und Informationsschwerpunkt soll dann bis zur Matura geführt werden.

Wichtige Entlastung für Graz

Die Zusammenarbeit und die Klasse am Land ist in dieser Form einzigartig in der Steiermark, heißt es aus dem Landesschulrat. Für dessen Präsidentin Elisabeth Meixner ist diese BORG-Klasse außerhalb von Graz eine wichtige Entlastung für die Stadt, denn viele Schulen innerhalb von Graz seien massiv überfüllt. Das Budget für die dislozierte Klasse auf der Laßnitzhöhe wird im November im dortigen Gemeinderat beschlossen.

Links: