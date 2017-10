Pflege-„Oscar“ für Grazer GGZ

Hochdekoriert sind die Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) Graz am Donnerstag bei einem Kongress in Madrid worden: Die GGZ wurden mit dem „Oscar“ der Pflegebranche, dem EFQM-Award, für Qualität in der Pflege ausgezeichnet.

Zehn EFQM-Awards wurden beim EFQM-Kongress in Madrid vergeben, und gleich zwei Auszeichnungen gingen an die Geriatrischen Gesundheitszentren Graz. Für Geschäftsführer Gerd Hartinger sind diese Preise für sein Team der Beweis, dass sich die Umstrukturierung der GGZ zu einem modernen und innovativen Anbieter für Altersmedizin und Pflege gelohnt hat.

„Ein Geschenk für unsere Mitarbeiter“

„Das ist ein Geschenk für unsere Mitarbeiter, die sich so lange, also seit dem Beginn unserer Neuorganisation, seit dem 1. Jänner 2000, so anstrengen, dass wir sagen, wir wollen die beste Versorgung für die älteren Menschen, dass sie wieder selbstständig, glücklich, würdevoll leben können“, so Hartinger.

GGZ

International anerkannt und angesehen

Pro Jahr werden an den fünf Standorten in Graz - von der Albert-Schweitzer-Klinik über Pflegeheime bis hin zur Tagesbetreuung von Demenzkranken am Rosenhain - ungefähr 5.000 Menschen von rund 700 Mitarbeitern betreut. Und dass sich Graz seit der Umwandlung der GGZ im Jahr 2000 zu einem europäischen Kompetenzzentrum für Altersmedizin und Pflege entwickelte, sieht man auch daran, dass heuer bereits 80 Delegationen aus der ganzen Welt zu Gast waren, um das Grazer Modell zu studieren.

„Delegationen von Finnland bis nach Israel und jetzt in besonderer Weise und vertieft seit zwei Jahren mit großen Regionen in China - mehr dazu in Steirer bilden Pflegepersonal aus China aus (30.8.2016): Dort werden nach dem Train-the-Trainer-Prinzip Professoren, Assistenen und Studenten geschult, hier und in China“, sagt Gerd Hartinger der sich dieser Tage nicht nur über die EFQM-Awards freuen durfte: Er selbst wurde Mitte Oktober in Bled mit dem European Quality Award ausgezeichnet.

