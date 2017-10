Nationalfeiertag: Der Kitt der Republik

Zum Nationalfeiertag wird in Österreich der immerwährenden Neutralität gedacht. Doch wie empfinden die Österreicher ihren Nationalfeiertag, was ist überhaupt die verbindende Klammer Österreichs, sozusagen der Kitt der Republik?

Die Flaggenparade am Vorabend des Nationalfeiertags ist alljährlich ein Muss für die steirischen Einsatzorganisationen: Im Zeichen von Rot-Weiß-Rot wird das Einstehen füreinander beschworen, das Einstehen besonders in Zeiten der Not.

Land Steiermark

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sagte heuer in seiner Rede, die Parade sei ein willkommener Anlass, um den steirischen Einsatzorganisationen ein herzliches Dankeschön auszusprechen - dabei bezog sich Schützenhöfer auch auf die Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Sein Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) betonte, wie stolz man auf alle Menschen, die ihre Zeit und ihre Kraft in den Dienst der Allgemeinheit stellen, sein könne und sprach die Arbeit der vielen Freiwilligen nach Naturkatastrophen an.

Der Nationalstolz bröckelt

Es gibt bei vielen so etwas wie einen Stolz, Österreicher zu sein, sagt auch der Historiker Helmut Konrad, doch er bröckelt: „In der Tendenz entwickelt sich Österreich auseinander, eine urbane Bevölkerungsgruppe, die anders denkt und die es anders sieht als die ländliche Bevölkerung. Man muss sich nur die graphischen Darstellungen anschauen, wie sich die Wahlresultate in diesem Land verteilen, um zu sehen, dass man es relativ schwer hat, noch immer von einer österreichischen Gesamtidentität zu sprechen.“

„Hauptsache, wir sind unzufrieden“

Gibt es dennoch das typisch Österreichische? Journalist und Autor Frido Hütter sieht zwei typische Eigenschaften: „Das eine ist, dass er (der Österreicher, Anm.) im allgemeinen seinen Stellenwert in der Welt maßlos überschätzt, und das zweite ist, dass dieses Land hartnäckig ignoriert, wie gut es seinen Bürgern geht. Da gibt es eine relativ neue Studie der Boston Consulting Group über das allgemeine Wohlergehen, da sind 40 Parameter drin, von der guten Luft bis zur Arbeitsplatzsicherheit, Medizinversorgung usw. - da nimmt Österreich unter 162 Ländern den vierten Platz ein - aber Hauptsache, wir sind unzufrieden.“

Die Schriftstellerin Andrea Sailer formuliert es positiver: „Eine Mischung aus Etwas annehmen, fast fatalistisch annehmen, trotzdem immer ein bisserl meckern, sich in Wahrheit aber doch ganz wohl fühlen.“

„Ein Land, das sehr viel zu bieten hat“

Der Pädagoge Fred Ohenhen hat den Blick von außen: Seit mehr als 20 Jahren ist er österreichischer Staatsbürger mit Wurzeln in Afrika. Österreich? „Ein sehr sicheres Land, ein Land, dass sehr viel zu bieten hat, und ich denke, man kann es schätzen, in diesem Land zu Hause zu sein und hier zu leben. Ich bin sehr glücklich, dass mich dieses Land aufgenommen hat, und ich habe von diesem Land sehr viel bekommen, und ich tue mein Bestes, auch etwas zurückzugeben.“

ORF

Johannes Wagner, mit 29 einer der jüngsten Bürgermeister der Steiermark, betont das Zusammengehörigkeitsgefühl: „Heutzutage muss man auf die Wurzeln, vielleicht Werte wieder zurückkommen, und das ist - glaub’ ich - schon etwas Gutes, wenn man die Gemeinschaft in den Vordergrund stellt“, sagt der Frohnleitner Bürgermeister.

Kern: Es geht um Bekenntnis zu Werten

Auf dem Wiener Heldenplatz wurden Donnerstagmittag über 1.300 Rekruten des Bundesheeres feierlich angelobt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) unterstrichen die Leistungen des Heeres im In- und Ausland - unüberhörbar waren dabei auch Wünsche für die Truppe an die neue Regierung - mehr dazu in Wünsche für das Heer an neue Regierung (news.ORF.at).