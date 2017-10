Gratis-Nachhilfe für sozial Benachteiligte

Die Kosten für Nachhilfe sind oft hoch und für viele Familien kaum leistbar. In Graz startet nun an mehreren Standorten das Projekt „Gratis-Nachhilfe“ für Zehn- bis 14-Jährige, die sozial benachteiligt sind.

Zusätzliche Hilfe in der Schule brauchen viele Kinder, sei es von Eltern, Verwandten oder eben auch von Nachhilfelehrern - aber Nachhilfe kostet, und für viele Familien kostet sie zu viel.

Zwei Mal die Woche

Um in Graz Kinder aus Familien, wo keiner helfen kann und auch das Geld fehlt, zu unterstützen, startet nun ein Gratis-Nachhilfe-Projekt. Entwickelt und durchgeführt wird es vom Verein bit social, der zum Ausbildungsunternehmen bit gehört, so Michael Kvas von bit social: „Grundsätzlich wollen wir die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch abdecken. Das Ausmaß, in dem die Kinder zu uns kommen können, ist zwei Mal die Woche, am Dienstag und am Donnerstag, jeweils zwei Stunden, wo sie in unverfänglichem Rahmen gut unterstützt werden.“

Für Zehn- bis 14-Jährige

Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren könnnen sich bereits jetzt anmelden, ein Einkommensnachweis der Eltern wird nicht verlangt, so Kvas; Informationen dazu gibt es in den Schulen und auch im Internet.

Unterricht in Kleingruppen

Ab November werden die Kinder dann in Kleingruppen an den Standorten in den Bezirken Lend, Gries, Gösting, Eggenberg und auch der Inneren Stadt unterrichtet: „Wir haben dort pro Location zwischen drei und fünf Nachhilfelehrer, und die Idee ist es, dass ein Nachhilfelehrer zwei bis vier Kinder betreut. Als Nachhilfelehrer fungieren zum einen Studierende, dann ehrenamtliche freiwillige Lehrer und auch Universitätsprofessoren“, so Kvas.

Finanziert wird die Gratis-Nachhilfe zu 60 Prozent vom Verein bit social und zu 40 Prozent durch Förderungen vom Land Steiermark und der Stadt Graz.

Link: