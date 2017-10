Rot-Kreuz-Leitstelle: Zusammenlegung fast fertig

Wer in der Steiermark den Rettungs-Notruf 144 wählt, wird künftig immer in Graz landen. Ab Dezember werden alle 300 Rettungswagen in der Steiermark zentral von einer Landesleitstelle aus alarmiert.

Bis 2008 gab es in jedem Bezirk eine eigene Leitstelle, bei der die regionalen Notrufe eingingen. Seit mehr als neun Jahren werden nun aber diese regionalen Leitstellen schrittweise nach Graz übersiedelt.

Judenburg fehlt noch

Die Zusammenlegung ist fast abgeschlossen, Rot Kreuz Landesgeschäftsführer Andreas Jaklitsch: „Wir haben am 24. Oktober die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Murau an unsere Rettungsleitstelle angeschlossen. Das bedeutet, von unseren 16 (Rot-Kreuz-, Anm.)Bezirken sind mittlerweile 15 in der gemeinsamen Rettungsleitstelle abgebildet, und die Fahrzeuge, die Mitarbeiter und die Patienten werden zentral von dieser Leitstelle aus disponiert.“

Ende November folgt dann noch Judenburg, womit das mehrjährige Projekt abgeschlossen sein wird. Für den Anrufer ändert sich jedenfalls nichts: Er wählt 144 und kommt dann direkt nach Graz in die Leitstelle, egal von wo in der Steiermark, „und von dort aus wird sofort das nächstgelegene geeignete Rettungsmittel entsandt“, so Jaklitsch.

Rotes Kreuz auf Baugrundsuche

Etwa 32 Mitarbeiter sind pro Tag in der Leitstelle in Graz tätig. Platz ist genug vorhanden; um aber künftig alle Organisationsbereiche des Roten Kreuz Steiermark, die derzeit in und um Graz angesiedelt sind, an einem Standort zu vereinen, wird derzeit nach einem geeigneten Baugrund gesucht, so Andreas Jaklitsch.

