Von Straßenbahn erfasst: Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Graz schwer verletzt worden: Die 58-Jährige dürfte an einer Kreuzung eine Straßenbahn übersehen haben.

Die Grazerin wollte in der Posenergasse mit ihrem Fahrrad eine Kreuzung überqueren - dabei dürfte sie aber eine herannahende Straßenbahn übersehen haben.

Zu Boden geschleudert

Es kam zu einer Kollision, die Frau wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt; die 58-Jährige wurde ins LKH Graz gebracht. In der Straßenbahn kam niemand zu Schaden.