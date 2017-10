Schlaganfall: Gesunder Lebensstil senkt Risiko

In der Steiermark erleiden jährlich etwa 6.500 Personen einen Schlaganfall - und es dürften in Zukunft mehr werden. Zum Tag des Schlaganfalls am Sonntag setzt man daher vor allem auf Informationen zur besseren Vorsorge.

Bluthochdruck, Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Diabetes mellitus und kardiale Erkrankungen - alles Risikofaktoren, die zu einem Schlaganfall führen können. Besonders betroffen sind ältere Menschen - bei den über 75-Jährigen sind es bereits zehn Prozent -, und es könnten noch mehr werden, einfach weil die Lebenserwartung generell steigt und auch Wohlstandserkrankungen zunehmen.

Lebensstil überdenken, gegebenenfalls ändern

6.500 Steirer erleiden jährlich einen Schlaganfall, och was kann man dagegen tun? Der Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie am LKH Graz, Franz Fazekas, rät, den Lebensstil zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern: „Nicht zu hochkalorisch ernähren. Viel Bewegung machen. Auf Rauchen und hohen Alkoholkonsum verzichten. Und wenn irgendwelche Hinweise gegeben sind, dass zum Beispiel trotzdem der Blutdruck zu hoch ist oder dass eine Stoffwechselstörung im Bezug auf Blutfette oder den Blutzucker vorliegt, sollte man die auch entsprechend behandeln.“

Im Ernstfall ist rasches Handeln gefragt

Ein Schlaganfall ist in Österreich die zweithäufigste Todesursache und die häufigste Ursache für eine Behinderung. Im Ernstfall ist es wichtig, so rasch wie möglich zu handeln: Maximal viereinhalb Stunden bleiben von der Schlaganfall-Diagnose bis zur medikamentösen Behandlung.

Trotzdem zögert immer noch jeder Dritte, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch wenn die Symptome eines Schlaganfalls bereits deutlich zu sehen sind: „Das plötzliche Eintreten von zum Beispiel einem herabhängenden Mund, einer undeutlichen Sprache oder das Herabhängen oder Herabfallen, Kraftlosigkeit von Arm und Bein der gleichen Körperhälfte - wobei auch nur eine Extremität betroffen sein kann“, so Fazekas. In diesen Fällen sollte man sofort die Rettung rufen.

Wer sein Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, möglichst gering halten möchte, sollte nicht rauchen, Übergewicht vermeiden, viel Obst und Gemüse essen und sich ausreichend bewegen.

Links: