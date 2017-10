Drei jugendliche Einbrecher festgenommen

Auf frischer Tat sind am Donnerstag in Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag drei jugendliche Einbrecher ertappt worden. Die Burschen im Alter von 18 bis 20 Jahren dürften für mehrere ähnliche Straftaten verantwortlich sein.

Ein Passant verständigte gegen 7.30 Uhr die Polizei, dass sich an der Eishütte Mürzbogen in Kapfenberg offenbar Einbrecher zu schaffen machten. Beamte fuhren hin und erwischten dort die drei jungen Obersteirer; in der Nähe war auch noch ein Auto geparkt, das als Fluchtfahrzeug dienen sollte.

Auch Kerzenautomat auf Friedhof aufgebrochen

Im Wagen lag Einbruchswerkzeug, weiteres Diebesgut und eine geringe Menge an Suchtmittel. Die Polizei geht nun davon aus, dass das Trio im Raum Kapfenberg mehrere Einbrüche in Lokale und Kioske verübte und einen Schaden von mehreren tausend Euro verursachte. Die Verdächtigen sollen auch einen Kerzenautomat auf einem Friedhof aufgebrochen und das Bargeld entwendet haben. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.