Thermenland: Events als Wirtschaftsmotor

In einer Therme baden und sich erholen, ist den meisten Gästen mittlerweile zu wenig. Das Thermenland Steiermark bietet daher viele Veranstaltungen an, die sich als wahrer Wirtschaftsmotor entpuppen.

Elf Feste wurden für eine aktuelle Studie untersucht, vom kleinen Weinfest über Kultur- und Sportveranstaltungen bis zum großen Biedermeierfest - und demnach wirken diese Festeals Zusatzangebot für Thermengäste wie ein Magnet und Wirtschaftsmotor.

ORF / Schöttl

3,8 Mio. Euro an Wertschöpfung

3,8 Mio. Euro würden an Wertschöpfung in der Region bleiben, sagt Studienautor Florian Schwillinsky, viele Bereiche würden profitieren: „Das ist etwa die Kulinarik, aber auch der Einzelhandel, weil viele Leute sich zum Teil anders verpflegen oder auch noch andere Sachen kaufen. Es sind aber auch oft Veranstaltungen, die dann für Thermenausflüge genutzt werden.“

„Neuerungen kommen gut an“

Ohne diese Veranstaltungen hätte man sicher nicht so ein gutes Besucherplus, ist auch Gernot Deutsch, Obmann des Thermenlands Steiermark, überzeugt: „Wenn ich den September jetzt hernehme, hatten wir im Thermenland insgesamt rund 125.000 Besucher, im Vorjahr vergleichsweise waren es etwa 112.000 Besucher - das ist ein Plus von elf Prozent. Wir haben in dieser Zeit bemerkt, dass die Gäste sehr wohl und sehr gerne kommen, weil wir sehr viele Neuerungen machen, und wir bieten auch tatsächlich ein immer erweitertes Angebot an.“

„‚Kombi-Tourismus‘ der richtige Weg“

Auch für Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) ist dieser neue „Kombi-Tourismus“ der richtige Weg: „Wir haben in der Steiermark derzeit rund 12 Mio. Nächtigungen, und davon kommen drei Millionen auf das Thermenland - das heißt, rund 25 Prozent aller Nächtigungen werden in dieser Region gemacht.“ Außerdem hätten allein die elf untersuchten Veranstaltungen 48 zusätzliche Ganzjahresjobs und 730.000 Euro mehr an Steuereinnahmen gebracht.

