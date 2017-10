Gärgasunfall: Rettung in letzter Sekunde

In Tillmitsch in der Südsteiermark konnte Montagabend ein Weinbauer in letzter Sekunde vor dem Erstickungstod gerettet werden: Der Mann wollte einen Tank reinigen und hatte durch Gärgas das Bewusstsein verloren.

Der 45-Jährige wollte in seinem Weinkeller einen in die Wand eingelassenen Stahlbetontank reinigen: Durch eine kleine Luke gelangte er in den Tank und wollte dann die Maischereste am Boden beseitigen.

Mit letzter Kraft aus Tank geschleppt

Im Inneren hatte sich aber Gärgas gesammelt - ein weder sicht-, noch riechbares Kohlendioxod. Als dem 45 Jährigen schlecht wurde, griff er zum Handy und rief seine Frau an, die sich im Wohnhaus über dem Keller befand; gleichzeitig schleppte sich der Weinbauer noch mit letzter Kraft aus dem Tank - davor brach er bewusstlos auf dem Kellerboden zusammen.

Die Frau fand den 45-Jährigen wenig später und alarmierte die Rettungskräfte. Weil die Gärgaskonzentration im Weinkeller selbst offenbar niedrig genug war, blieb die Frau unverletzt. Das Rote Kreuz konnte den Weinbauern schließlich ins Freie tragen und mit Sauerstoff versorgen; danach wurde er ins LKH Wagna gebracht - sein Zustand ist stabil.