Pankl plant neues Luftfahrt-Werk in Kapfenberg

Kapfenberg boomt: Nachdem die voestalpine vor kurzer Zeit den Bau eines neuen Edelstahlwerks angekündigt hat, will jetzt auch Pankl in der obersteirischen Industriestadt ein neues Luftfahrt-Werk bauen.

Erst im Vorjahr hat Pankl eine neue Halle zur Fertigung von Motorradgetrieben errichtet. Jetzt gibt es konkrete Pläne für den Bau eines neuen Werks im Bereich Luftfahrt, bestätigt Pankl-Vorstandschef Wolfgang Plasser: „Wir haben vorige Woche ein Gesamtbebauungskonzept für ein Grundstück über 70.000 Quadratmeter beauftragt. Wir gehen davon aus, dass dieses Gesamtbebauungskonzept Ende des ersten Quartals 2018 vorliegt.“

Betrieb mit Ende 2019 angedacht

Anschließend gehe man ganz konkret in die Planung für das Luftfahrtwerk: „Das sollte 2019 gebaut und Ende 2019 in Betrieb gehen“, so Plasser. Wie auch bei der Voest sei die Entscheidung für den Betriebsstandort Kapfenberg laut dem Vorstandschef vor allem wegen der hochqualifizierten Mitarbeiter im obersteirischen Zentralraum gefallen.

Plasser betont: „Es gibt ausgezeichnet qualifizierte Mitarbeiter; die Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen ist natürlich sehr befruchtend. Deswegen glauben wir, dass wir auch weiterhin unsere Expansionen hier in Kapfenberg vorantreiben werden.“

Steigende Zahl an Arbeitsplätzen

Weltweit beschäftigt die Pankl-Gruppe 1.600 Mitarbeiter. Der Großteil davon, nämlich rund 900, ist in der Obersteiermark tätig. Pankl-Vorstandschef Plasser geht davon aus, dass diese Zahl in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird.

