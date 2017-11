Nach Doppelmord: Stollensystem durchsucht

Die Suche der Polizei nach jenem 66-Jährigen, der am Sonntag auf seine Nachbarn geschossen und zwei von ihnen getötet haben soll, geht am Mittwoch weiter. Auch ein unterirdisches Stollensystem wurde durchsucht.

„Es hat in Stiwoll in früheren Zeiten ein Silberbergwerk gegeben“, erklärte Polizeisprecher Jürgen Haas am Mittwoch. Man vermutete, der Gesuchte könnte sich dort verbergen, fand ihn aber nicht. „Das Stollensystem wurde von Kräften des Einsatzkommandos Cobra unter widrigsten Bedingungen untersucht.“ Die Stollen seien sehr alt, vielerorts dringe Wasser ein, teilweise bestehe Einsturzgefahr, gefunden wurde der Verdächtige aber nicht.

Schwierige Verhältnisse

Generell sei das hügelige, bewaldete Gebiet um Stiwoll sehr anspruchsvoll für die Suche, sagte Haas: „Es wird weiter im Großraum des Tatorts in Stiwoll nach dem Mann gesucht, wir gehen weiter jedem Hinweis nach.“ Neue Beobachtungen von Passanten seien aber nicht gemeldet worden.

Polizei

Vorerst suche man in den Wäldern und in der Umgebung des Wohnhauses des Verdächtigen weiter, wo die tödlichen Schüsse abgegeben wurden. „Wir haben noch genug zu durchsuchen“, so Haas. Hinweise, der Verdächtige könnte sich in Amstetten in Niederösterreich aufhalten, hätten sich als negativ herausgestellt - mehr dazu in noe.ORF.at.

Fluchtauto im Wald entdeckt

Der gesuchte 66-Jährige hatte am Sonntag mit einem Gewehr das Feuer auf seine Nachbarn eröffnet: Eine 55 Jahre alte Frau und ein 64-jähriger Mann starben, eine weitere Anrainerin wollte fliehen und wurde schwer verletzt, sie ist außer Lebensgefahr - mehr dazu in Zwei Tote: Fahndung ausgeweitet.

Grafik: Omniscale/OSM/ORF.at

Am Montag konnte die Polizei dann das Fluchtfahrzeug sicherstellen: Der Kleinbus wurde in einem Waldstück in Södingberg - in unmittelbarer Umgebung des Tatorts - gefunden - mehr dazu in Doppelmord: Suche nach Täter weiter ohne Erfolg.

Wie lange die Polizei die derart intensive Fahndung - Hunderte Beamte sind im Einsatz - aufrecht halten werde, konnte Haas am Mittwoch nicht sagen: „Die Lage wird laufend überprüft.“

Polizei unterhält „Gefährdetenliste“

Zum Schutz von möglicherweise gefährdeten Personen hält sich die Polizei allerdings weiter an ihre Gefährdetenliste. „Darauf stehen zum Beispiel Staatsanwaltschaften und Bezirkshauptmannschaften, mit denen der Verdächtige immer wieder Probleme hatte.“ Auch einzelne Personen, die mit dem 66-Jährigen zu tun hatten, werden vermehrt durch Streifen überwacht - mehr dazu in Doppelmord: Verdächtiger „kein Unbekannter“.