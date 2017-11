Brand: Mehrparteienhaus evakuiert

In Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Das Gebäude musste aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden.

Ausgebrochen war das Feuer allem Anschein nach aus Unachtsamkeit: Ein Bewohner einer Erdgeschoßwohnung dürfte mit einer Zigarette im Bett eingeschlafen sein, so Bezirksbrandermittler Walter Portner.

Filmteam Austria/Roland Theny

Bei Sprung aus dem Fenster verletzt

Der 60-jährige Bewohner sprang daraufhin aus dem Fenster, bei der Landung knickte er um - er wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung und mit Schmerzen im Knöchel ins Krankenhaus gebracht. Seine Wohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar.

Filmteam Austria/Roland Theny

15 Personen in Sicherheit gebracht

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das ganze Mehrparteienhaus evakuiert werden: 15 Personen wurden in Sicherheit gebracht, durften aber mittlerweile schon wieder zurück in ihre Wohnungen.