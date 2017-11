Das Theater in seiner ganzen Breite erleben

Auf der Bühne stehen, Stücke erarbeiten oder Gesehenes kritisieren: 3.000 junge Menschen lockte das Grazer Schauspielhaus letzte Saison zu „Schauspiel aktiv“ ins Theater - nun wird das theaterpädagische Angebot ausgeweitet.

Was 2009 mit 16 neugierigen Jugendlichen, ambitionierten Lehrern und einer Theaterpädagogin begann, ist mittlerweile höchst gefragt: der „Spielklub“, wo sich Jugendliche aktuelle Themen von der Seele spielen.

Spielerisch erleben und verstehen

Doch dabei blieb es nicht - Schritt für Schritt wurde das Vermittlungsprogramm über die Jahre ausgebaut, sagt Schauspielhaus-Intendantin Iris Laufenberg: „‚Schauspielhaus aktiv‘ gibt es ja eigentlich schon länger - zumindest die Formate, wo wir sagen, wir kommen mit Workshops in die Schulen, und wir laden natürlich auch zu uns ein, da gibt es wirklich viele Lehrer, die das Angebot auch schon angenommen haben. Klassiker zu erleben, muss eben auch ein bisschen geschult werde, es braucht da Vermittlung, und natürlich ist der Schulstoff oft sehr eng, aber ich glaube, das ist ein tolles Angebot, in einem dreistündigen Workshop etwa ‚Nathan der Weise‘ auch spielend schon erlebt zu haben.“

ORF

Die Türen für alle zu öffnen, ist das Ziel der nunmehr drei Theaterpädagogen. Schüler, Studierende, Lehrlinge oder Erwachsene können im anregenden Miteinander ins Universum Theater eintauchen: „Das Theater lädt ja ein, nicht nur zum Schauen - auch zum kritisch Schauen -, sondern auch zum Erleben, und wir laden eben auch ein zum Mitspielen, es gibt auch die Möglichkeit, Kritiken zu schreiben und mitzureden. Man hat ganz verschiedene Aspekte des Theaters und des Erlebens: Unsere Theaterpädagogen haben ein breites Angebot, auch das Ensemble ist involviert, und man kann hinter die Kulissen schauen“ so Laufenberg.

„Es geht um alle da draußen“

In Zeiten eines zurück gestutzten Literaturunterrichts an den Schulen sieht die Intendantin auch das Theater mehr gefragt: „Früher gehörte das ja zum guten Ton, ins Theater zu gehen, ich glaube, das ist nicht mehr so im Vordergrund, auch in den Lehrplänen nicht. Das Theater kann ja auch viel mehr, es muss das Publikum aber eben auch geschult werden, aber wir haben auch Stoffe der Gegenwartsdramatik, die sind ganz unmittelbar zu erleben, die brauchen gar keine Schulung, aber eine Vermittlung, und das ist auch die Zukunft für das Theater.“ Als Motto wurde daher ausgegeben: „Es geht um alle da draußen“.

Link: