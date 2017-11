Polizei sucht Mann wegen Kindesentziehung

Die Polizei fahndet europaweit nach einem 43-jähriger Iraner, der in Graz lebt. Der Mann wird wegen Kindesentziehung gesucht. Er soll seinen sechsjährigen Sohn Mitte Oktober nicht wie vereinbart zu dessen Mutter zurückgebracht haben.

Polizei

Der 43-jährige und in Graz wohnende Iraner holte am 13. Oktober 2017 gegen 13:30 Uhr seinen Sohn von einer Kindertagestätte ab und brachte das Kind dann nicht vereinbart am 14. Oktober 2017 um 18:00 Uhr seiner ebenfalls in Graz wohnenden iranischen Ex-Frau zurück.

Aufenthaltsort unbekannt

Der Grund dafür dürfte laut Polizei in einem Streit nach einer Scheidung liegen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Vater und Sohn. Die Staatsanwaltschaft ordnete nun die mediale Veröffentlichung von Lichtbildern von Vater und Sohn zur Fahndung an.

Polizei erbittet Hinweise

Die Polizei fahndet europaweit nach dem Mann. Zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort sind an den Journaldienst-Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Graz zur richten.