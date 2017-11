Arbeitslose: Stärkster Rückgang in der Steiermark

Der Konjunkturaufschwung lässt die Arbeitslosenzahlen weiter sinken. Ende Oktober waren in der Steiermark im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,4 Prozent weniger Personen ohne Job - der stärkste Rückgang im Ländervergleich.

Damit liegt die Steiermark über dem Bundesschnitt. In Österreich waren heuer im Oktober im Vergleich zum Oktober vor einem Jahr um 4,6 Prozent weniger Personen arbeitslos.

Steiermark führt deutlich

Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet sank in allen Bundesländern außer Vorarlberg: Den stärksten Rückgang gab es in der Steiermark mit einem Minus von 9,4 Prozent. Tirol mit minus 8,2 Prozent und das Burgenland mit minus 7,6 Prozent folgen. Danach kommen Kärnten (-6,8 Prozent), Salzburg (-5,6 Prozent), Oberösterreich (-5,4 Prozent), Niederösterreich (-4,6 Prozent) und Wien (-1,8 Prozent). In Vorarlberg erhöhten sich die Arbeitslosenzahlen leicht um 0,3 Prozent.

Mehr Männer fanden wieder einen Job

Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres ist die Zahl der arbeitslosen Männer in der Steiermark um 3.469 Personen oder 16,3 Prozent gesunken, jene der Frauen um 1.905 Personen oder 10,5 Prozent. Bei den unter 25-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit in diesem Zeitraum um 23,9 Prozent zurückgegangen, bei jenen über 50 Jahren um 5,4 Prozent.

Stärkster Rückgang im Bezirk Voitsberg

Den stärksten Rückgang der Arbeitslosenzahlen gab es im Vergleichszeitraum im Bezirk Voitsberg mit einem minus von 30,8 Prozent, gefolgt von den Bezirken Weiz (-26,7 Prozent) und Deutschlandsberg (-22,4 Prozent). In der Landeshauptstadt Graz ging die Arbeitslosigkeit um zwölf Prozent zurück. Im Bezirk Liezen gab es einen leichten Anstieg von 2,4 Prozent bei den Arbeitslosen.

Warenproduktion und Bauwirtschaft

Die Arbeitslosenzahlen per Ende Oktober sind österreichweit konjunkturbedingt am stärksten in der Warenproduktion (-10,1 Prozent) und in der Bauwirtschaft (-9,7 Prozent) zurückgegangen. Ebenfalls einen deutlichen Rückgang gab es bei der Arbeitskräfteüberlassung (-6,8 Prozent) und im Handel (-6,2 Prozent).

Zahl der offenen Stellen stark gestiegen

Das vergleichsweise starke heimische Wirtschaftswachstum lässt auch die Stellenanzeigen kräftig steigen: Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen erhöhte sich Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat hierzulande um 44,5 Prozent auf 59.202.

„Fast 1.000 Personen mehr in Schulungen“

„Auch wenn man die größere Zahl der Schulungsteilnehmer berücksichtigt, ist die Gesamtarbeitslosigkeit in der Steiermark im Oktober immer noch um 9,4% gesunken“, betonte der steirische AMS-Chef Karl-Heinz Snobe. „Wir haben bereits auf den verstärkten Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in manchen Bereichen der Wirtschaft reagiert und fast 1.000 Personen mehr in Schulungen.“

Stellenmarkt boomt auch in der Steiermark

Derzeit werde im AMS mit Hochdruck gearbeitet, der Stellenmarkt boome, die Vermittlung laufe intensiv, so Snobe, und in der Beratung stehen Qualifizierungen für die Wirtschaft im Vordergrund.

Große Nachfrage nach Arbeitskräften gibt es in praktisch an allen Branchen, besonders aber in der Produktion, im Bauwesen und im Handel. „Schwierig ist es bereits für viele lehrlingssuchende Betriebe: Pro Lehrstelle gibt es rein statistisch aktuell nur mehr 1,4 Bewerber“, so Snobe.

Link: