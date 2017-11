Cobra-Chef zu Doppelmord: Eher Tat im Affekt

Die intensive Suche nach dem Doppelmörder von Stiwoll ist auch am Donnerstag fortgesetzt worden. Laut Profilern soll der Verdächtige eher im Affekt gehandelt haben, so Cobra-Chef Bernhard Treibenreif in Stiwoll.

Noch gibt es keine Spur von dem 66-jährigen Verdächtigen. Die Suche der Polizei bleibt nach wie vor intensiv - mittlerweile wurde die Wiener Sondereinheit WEGA hinzugezogen. In Stiwoll herrschten auch am vierten Tag der Suche Ausnahmezustand und Angst.

Weder Komplizen noch Fluchthelfer

Ein Lager, das sich der Mann in den Wäldern rund um Stiwoll errichtet hat, sei nicht auszuschließen. Handydaten und andere Kommunikation seien ausgewertet worden. Aufgrund der Ergebnisse gehe man davon aus, dass der Mann weder Komplizen noch Fluchthelfer habe und nicht genau geplant gehandelt habe.

zurück von weiter

Treibenreif: Gesuchter vermutlich noch in Region

Donnerstagvormittag gab es eine Veranstaltung des Kriseninterventionsteams (KIT), um die örtliche Bevölkerung zu unterstützen - mehr dazu in Doppelmord: Stiwoll im Ausnahmezustand. Mittags stellte sich dann der Chef der Spezialeinheit Cobra, Generalmajor Bernhard Treibenreif, den Fragen der Presse.

Er gehe davon aus, dass sich der Gesuchte noch in der Gegend um Stiwoll aufhält: „Es ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass er hier ist - vielleicht auch in der weiteren Umgebung, weil der Auffindungsort des Fahrzeuges hier ist.“

APA/Herbert Neubauer

Am Montag konnte die Polizei dann das Fluchtfahrzeug sicherstellen: Der Kleinbus wurde in einem Waldstück in Södingberg - in unmittelbarer Umgebung des Tatorts - gefunden - mehr dazu in Doppelmord: Suche nach Täter weiter ohne Erfolg.

„Könnte eine eruptive Tat sein“

Unsere Profiler haben mir gesagt, dass die Tat nicht so akribisch vorbereitet war. Es könnte eine ad hoc-Tat, eine eruptive Tat sein, das würde dafür sprechen, dass keine Fluchthelfer im Spiel sind; aber auch das schließen wir nicht aus. Wir gehen derzeit noch davon aus, dass wir hier in der Region fündig werden können", so Treibenreif.

Polizei

Weltweite Fahndung

Man fahnde international nach dem 66-Jährigen, so der Cobra-Chef: „Daneben wurde bundesländerübergreifend die Fahndung ausgeschrieben, die internationale Fahndung eingeleitet. Kontaktadressen im Ausland werden bereits kontaktiert.“ Am Donnerstag verdichteten sich auch die Hinweise, dass sich der mutmaßliche Doppelmörder von Stiwoll in Niederösterreich aufhält oder aufgehalten hat - mehr dazu in Stiwoll-Täter in Tulln gesichtet.

Vier Schwerpunkte

Bei der Suche nach dem Mann fokussiere man sich auf vier Schwerpunkte: Die Tatortarbeit mit Spurensicherung, die bereits weitgehend abgeschlossen sei; der Schutz von sogenannten Gelegenheitspersonen, mit denen der Gesuchte Streit hatte, die Suche ausgehend von seinem in einem Wald bei Södingberg zurückgelassenen Kleinbus sowie die Durchsuchung von Objekten, auf die man durch Ermittlungen und Hinweisen gekommen sei.

Auf Spekulationen wollte sich Treibenreif nicht einlassen: „Es kann weder ausgeschlossen werden, dass er noch am Leben ist, noch, dass er sich das Leben genommen hat. Es kann natürlich auch sein, dass er sich selber etwas angetan hat in der Gegend. Oder aber, wenn er lebt, dann müsste ihm die Versorgung irgendwann einmal ausgehen.“

Mehr als 50 Objekte durchsucht

Mehr als 50 Objekte haben die Cobra-Beamten mittlerweile durchsucht, darunter aufgelassene Almhütten aber auch Bienenhütten, denn der Gesuchte ist Imker. Die Suche sei alles andere als einfach, so Treibenreif: „Das ist nicht so einfach, es ist ein hügeliges und teilweise bergiges Gelände. Es ist kein Spaziergang durch den Wald, es gehen die Kräfte mit schwerer Schutzausrüstung, um sich auch vor einem möglichen Angriff zu schützen.“

Am Mittwoch wurde auch ein unterirdisches Stollensystem durchsucht - mehr dazu in Doppelmord: Cobra durchsuchte Stollensystem. Doch auch dort war die Suche ergebnislos.

Grafik: Omniscale/OSM/ORF.at

Entscheidung über Art der Suche in ein, zwei Tagen

Die Suche rund um Stiwoll werde bis auf weiteres fortgesetzt, sagte Treibenreif: „Wir sind sind in der Lage, dass wir die Suche über einen langen Zeitraum ausdehnen können. Die Frage, die sich aber für uns in den nächsten ein, zwei Tagen stellen wird, wenn wir alles durchsucht haben, sämtliche Sektoren und Gelegenheitsobjekte, ob es dann Sinn macht, weiter Suchketten zu machen, oder, ob wir unseren Schwerpunkt in Richtung Fahndung, der Ermittlung und der Aufrechterhaltung des Schutzes von Gelegenheitspersonen setzen werden.“