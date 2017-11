Spitze der M&R Automation neu aufgestellt

Seit Donnerstag hat die steirische M&R Automation mit Johannes Linden (CEO), Anton Maierhofer (COO) und Norbert Kahr (CSO) eine neue Geschäftsführung. Der bisherige Firmenchef Bernd M. Stütz geht in den Ruhestand.

Nachfolger Johannes Linden verfügt laut einer Aussendung über langjährige Führungserfahrung im Bereich des Maschinenbaus und ist darüber hinaus auch CEO der Muttergesellschaft PIA Automation Holding in Bad Neustadt a.d. Saale (Deutschland).

Unverändert hat Anton Maierhofer (51) weiterhin als Teil der Geschäftsführung die Leitung des Ressorts Operations (COO). Norbert Kahr (42), zuletzt Vice President Global Sales der M&R Gruppe, hat das Ressort Vertrieb (CSO) übernommen.

Mehr als 400 Mitarbeiter

Die M&R Automation GmbH wurde 1989 in Grambach bei Graz gegründet und beschäftigt sich mit automatisierten Lösungen in der Automobilindustrie, der Elektronikindustrie sowie der Konsumgüterindustrie und Medizintechnik. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 400 Mitarbeiter an Standorten in Österreich, Deutschland, den USA und China.

