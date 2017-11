Ein Jahr Grazer „Heimweg-Telefon“

Seit einem Jahr gibt es in Graz das so genannte „Heimweg-Telefon“. Die Bilanz fällt positiv aus: Rund 100 Anrufe gab es in dieser Zeit, vor allem von Frauen zwischen 20 und 35 Jahren.

AP/Michael Sohn

0316 - 8772277 lautet die Nummer des Grazer „Heimweg-Telefons“, unter der freitags, samstags und vor Feiertagen zwischen 23.00 Uhr und 3.00 Uhr früh immer zwei speziell ausgebildete Mitarbeiter der Ordnungswache erreichbar sind. Wer sich auf dem Heimweg im Dunkeln unsicher fühlt, kann anrufen und wird quasi übers Telefon sicher nach Hause begleitet.

Vor allem von Frauen genützt

In den ersten zwölf Monaten gab es rund 100 Anrufe, der kürzeste dauerte eine Minute, der längste 42 Minuten. Wolfgang Hübel vom Sicherheits-Management der Stadt Graz zieht eine positive Bilanz - vor allem Frauen würden das Angebot nutzen: „Junge Damen, jüngere Damen - so zwischen 20 und 35. Es waren auch Männer und ältere Damen dabei, aber ich würde sagen so 85 Prozent jüngere Damen, die sich speziell nach Mitternacht unwohl fühlen, wenn sie allein durch eine finstere Gegend marschieren“, so Hübel.

Auch brenzlige Situationen gemeistert

Die intensivste Zeit sei im November, Dezember und Jänner, in den Sommermonaten würden deutlich weniger Anrufe verzeichnet. Auch gab es zwei brenzlige Situationen: Einmal seien während eines Telefonats einer Frau im Grazer Stadtpark Drogen angeboten worden, ein anderes Mal habe sich eine Frau in der Waagner Biro-Straße von vier ihr unbekannten Männern bedroht gefühlt - sie wurden durch das laute Telefonat aber abgeschreckt.

Obwohl sich das Angebot natürlich in erster Linie an Grazer richtet, rufen auch viele von auswärts an - einmal wollte sogar eine Frau in Frankfurt in Deutschland telefonisch auf ihrem Heimweg begleitet werden.

Auch kostenlose App verfügbar

Neben dem „Heimweg-Telefon“ steht auch eine „Heimweg-App“ zum Download für das Smartphone zur Verfügung. Die App (für iOS und Android) kann eine Verbindung zum „Heimweg-Telefon“ herstellen, bietet die wichtigsten Notrufnummern, hilfreiche Links wie etwa zum Grazer Stadtplan oder zu den Fahrplänen der Holding Graz Linien und Ratschläge zum Selbstschutz. Beide Services sind - abgesehen von den jeweiligen Tarifen des Anrufers - kostenlos.

Link: