Tonnenschwerer Bagger aus Mur geborgen

Einen nicht alltäglichen Bergungseinsatz hat es am Freitag in Bad Radkersburg gegeben: Ein Bagger war in die Mur gestürzt. Der Lenker blieb unverletzt, die Bergung des tonnenschweren Fahrzeugs erwies sich als schwierig.

Laut Feuerwehr war der 16 Tonnen schwere Bagger bei Grabungsarbeiten am Ufer abgerutscht und samt Lenker in die Mur gestürzt. Der Bagger blieb seitlich liegen, mit der Schaufel am Grund des Gewässers fixiert.

BFVRA

Der Baggerfahrer blieb unverletzt: Als die Feuerwehr eintraf, stand er auf dem Führerhaus - mithilfe einer Leiter konnte der Mann ans Ufer geholt werden. Mit dem derzeit etwa sechs Grad kalten Wasser der Mur kam er nicht in Berührung.

Spezialkran hob Bagger ans Ufer

Für die Bergung des Baggers musste ein Spezialkran angefordert werden, dieser wiegt laut Einsatzleiter Peter Probst von der Stadtfeuerwehr Bad Radkersburg rund 130 Tonnen. Der Spezialkran hob den Bagger wieder aus der Mur und stellte ihn am Ufer ab; am Samstag wird dann die Firma, der der Bagger gehört, damit beginnen, das Fahrzeug abzubauen und in Einzelteilen abzutransportieren.