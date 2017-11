Herberstein: Zwei Millionen Besucher in elf Jahren

In der oststeirischen Tierwelt Herberstein ist der zweimillionste Besucher begrüßt worden. Nach elf Jahren knackte der Park die Zwei-Millionen-Gäste-Marke. Ein Großteil der Besucher kommt aus der Region.

Das Einzugsgebiet der Gäste in der Tierwelt Herberstein erstreckt sich auf die gesamte Steiermark – 71 Prozent beträgt der Anteil der steirischen Gäste. Auch aus Ostösterreich, Ungarn und Slowenien kommen viele Besucher. Seit der Übernahme durch das Land im Oktober 2006 hat sich die Jahresbesucherzahl nahezu verdoppelt.

Tourismusmagnet in der Region

Zwei Millionen Gäste in elf Jahren seien eine beeindruckende Bilanz, so Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). „Es ist dem Team gelungen, den Tiergarten Herberstein als Ausflugsziel für die ganze Familie zu positionieren und damit zu einem Tourismusmagneten in der Region zu machen“, so die Landesrätin. Sie konnte sie am Freitag gemeinsam mit Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger eine fünfköpfige Familie aus Feldkirchen bei Graz als zweimillionste Besucher begrüßen.

Tierwelt Herberstein

Züchten von Löwen als Ziel für Zukunft

Um die Tierwelt Herberstein weiterhin als attraktives Ausflugsziel zu positionieren, gibt es schon ehrgeizige Pläne, so Wolkner-Steinberger: "Das Züchten von Löwen ist ein ambitioniertes Ziel für die Zukunft.“ Mit Caesar bekam die Tierwelt Herberstein im März einen neuen Gefährten für ihren Hausherrn Simba. Der 100 Kilogramm schwere Junglöwe wurde aus dem Schweizer Plättli Zoo in die Oststeiermark gebracht - mehr dazu in Tierwelt Herberstein: Löwe Caesar ist eingezogen (23.3.2017).

Mit einem Rekord von 226.237 Besuchern im Jahr 2016 schloss die Tierwelt Herberstein endgültig an vergangene Glanztage an. Vor zehn Jahren war der Park von der Landestiergarten GmbH übernommen worden - mehr dazu in 226.237 Besucher: Rekord für Tierwelt Herberstein (17.1.2017).

Link: