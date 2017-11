Traktor fing bei Schweißarbeiten Feuer

Bei Schweißarbeiten ist am Freitag in Semriach im Bezirk Graz-Umgebung ein Traktor in Brand geraten. Ein 15-Jähriger wollte den Ganghebel mit dem Schweißgerät reparieren. Durch den Funkenflug dürfte das Feuer ausgelöst worden sein.

Der Ganghebel des Traktors war abgerissen. Der 15-Jährige wollte den Hebel reparieren und holte sich dafür ein Schweißgerät. Beim Arbeiten geriet dann zuerst der Fahrersitz des Traktors in Brand.

FF Semriach

Feuerlöscher bereitgestellt

Das Feuer griff rasch auf die gesamte Zugmaschine über. Der Bursche hatte laut Polizei schon zuvor einen Feuerlöscher bereitgestellt, mit diesem konnte er das Feuer aber nicht mehr löschen. Die Feuerwehr Semriach brachte das Feuer dann rasch unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Heizungsgebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.