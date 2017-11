Verletzte bei Rauferei zwischen Fußballfans

Auf der Heimfahrt von einem Spiel ihres Klubs sollen GAK-Fans Samstagabend eine Rauferei mit Sturm-Fans vor der Merkur Arena angezettelt haben. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein - darunter auch Polizisten.

Die GAK-Fans waren laut Polizei gerade auf der Heimfahrt von einem Match ihres Klubs in Bad Radkersburg. Als der Bus beim Stadionvorplatz der Merkur Arena in Graz vorbeifuhr, war das Match Sturm gegen Rapid gerade zu Ende und viele Sturm-Fans machten sich auf den Weg nach Hause.

Buslenker bei Auseinandersetzung verletzt

Der Bus mit etwa 50 Personen soll dann vor dem Stadion stehengeblieben sein. Die GAK-Fans stiegen aus und es kam laut Polizei zu einer Auseinandersetzung mit Sturm-Anhängern. Dabei wurde der Buslenker am Kopf verletzt und eine Scheibe des Busses beschädigt. Auf Anweisung der Polizei stiegen die GAK-Fans dann wieder in den Bus ein und fuhren aus dem für das Match eingerichteten Sicherheitsbereich stadteinwärts.

Erhebungen noch nicht abgeschlossen

In der Conrad-von-Hötzendorf-Straße hielt die Polizei den Bus an. Das Fahrzeug und die Fans wurden von den Beamten untersucht. Der verletzte Buslenker wurde von dort aus ins Spital gebracht. Laut Polizei sind die Erhebungen noch nicht abgeschlossen. Es soll insgesamt mehrere Verletzte geben.

Das Match Bad Radkersburg gegen den GAK in der Landesliga endete Samstagnachmittag übrigens mit 0:0 - ebenso wie der große Schlager der 14. Runde der Fußball-Bundesliga zwischen Sturm Graz und Rapid Wien. Die Grazer mussten sich am Samstag trotz einiger hochkarätiger Chancen gegen die Hütteldorfer mit einer Nullnummer begnügen - mehr dazu in Siegesserien gehen zu Ende (sport.ORF.at).