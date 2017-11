Insasse legte in Gefängniszelle Feuer

Ein 19 Jahre alter Insasse der Justizanstalt Graz-Jakomini hat am Freitag in seiner Zelle Feuer gelegt. Der junge Mann zündete eine Matratze an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Sprecher der Justizanstalt, Manfred Ulrich, bestätigt am Sonntag einen entsprechenden Bericht in der „Kronen Zeitung“, wonach der 19-Jährige die Matratze in seinem Haftraum angezündet hat.

Mann wehrte sich gegen Rettung

Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Libyer hat sich gegen seine Rettung aus der verrauchten Zelle gewehrt, so Ulrich. Er habe so heftige Gegenwehr geleistet, dass er mit „maßhaltender Gewalt“, wie der Sprecher mitteilte, in Sicherheit gebracht wurde.