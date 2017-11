Stiwoll: Kindergarten und Schule wieder offen

Acht Tage nach dem Doppelmord in Stiwoll fehlt vom gesuchten Verdächtigen nach wie vor jede Spur. Kindergarten und Schule öffnen am Montag aber wieder - die Gemeinde will trotz der Polizeipräsenz zurück zur Normalität.

"Dieser Einschnitt beeinflusst massiv unser ganzes Orts- und Gemeinschaftsleben. Wir hoffen nur, dass der Täter gefasst wird und wir zurückfinden zu Normalität, wo wir vorher waren“, so der Bürgermeister von Stiwoll, Alfred Brettenthaler, am Sonntag.

Zurückfinden zur Normalität

Ein erster Schritt in Richtung Normalität wird am Montag gesetzt - die Kinder von Stiwoll gehen wieder in den Kindergarten und die Schule, sagt Brettenthaler: „Wir sind auch dazu verpflichtet, dass die Kinder in die Schule gehen, und da setzen wir eben ein Zeichen mit einer dementsprechenden Sicherung.“

Die Kinder werden geschützt, bestätigt auch Polizeisprecher Jürgen Haas: „Hier werden Sicherungsmaßnahmen getroffen, deren genauen Ablauf wir nicht kommentieren werden. Man kann aber davon ausgehen, dass die Polizei in ausreichendem Maß für die Sicherheit der Kinder sorgen wird.“ Eine Woche lang blieben die Kinder von Stiwoll daheim oder wurden aus dem Ort weg zu Verwandten geschickt, während Hundertschaften der Polizei nach dem mutmaßlichen Doppelmörder in und rund um Stiwoll suchten.

Der Doppelmord von Stiwoll Eine Chronologie der Ereignisse

Sonderkommission eingerichtet

Die Soko „Friedrich“ - benannt nach dem Vornamen des Gesuchten - koordiniert seit Samstag Suche und Ermittlungen. Die Suche nach dem Verdächtigen läuft weiter - aber mit einer geänderten Strategie. Geplant war die Tat offenbar nicht - mehr dazu in SoKo „Friedrich“ sucht nach Verdächtigem. Auch am Sonntag wurde die Fahndung fortgesetzt - diesmal östlich von Stiwoll, auch ein Hubschrauber war wieder im Einsatz - mehr dazu in Stiwoll: Suche wurde am Sonntag fortgesetzt.

Begräbnisse der Opfer

Am Samstag wurde eines der Opfer des mutmaßlichen Todesschützen, ein 64-jähriger Nachbar des Mannes, am Friedhof von Stiwoll zu Grabe getragen. Die Verabschiedung wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen organisiert; Polizisten beschützten die Trauernden. Das zweite Opfer, eine 55-jährige Frau, soll am Dienstag beerdigt werden. In beiden Fällen war gebeten worden, von Blumengestecken oder Kränzen abzusehen und stattdessen an die Pfarrkirche Stiwoll bzw. für die örtliche Feuerwehr bzw. für den Musikverein zu spenden.

Die Suche rund um Stiwoll war bisher erfolglos - mehr dazu in Alarmfahndung in Thal und Doppelmord: Cobra durchsuchte Stollensystem. Die Objekte und Personen, die auf der Gefährdungsliste der Polizei stehen, werden weiterhin intensiv überwacht.

Mit Gewehr auf Nachbarn geschossen

Der gesuchte 66-Jährige hatte am Sonntag mit einem Gewehr das Feuer auf seine Nachbarn eröffnet: Eine 55 Jahre alte Frau und ein 64-jähriger Mann starben, eine weitere Anrainerin wollte fliehen und wurde schwer verletzt, sie ist außer Lebensgefahr - mehr dazu in Zwei Menschen in Stiwoll erschossen.