76-Jährige nach Sturz über Kellerstiege gestorben

Eine 76-Jährige ist am Wochenende bei einem Unfall in ihrem Haus in Fischbach im Bezirk Weiz ums Leben gekommen: Die Frau war über eine Kellerstiege gestürzt - Bekannte fanden sie erst Stunden später.

Der tragische Unfall passierte laut Polizei in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend: Aus noch ungeklärten Gründen stürzte die Pensionistin über die Kellerstiege ihres Wohnhauses.

Erst nach Stunden gefunden

Dabei dürfte sie mit dem Kopf gegen eine Wand geprallt sein - schwere Verletzungen waren die Folge. Erst Stunden später fanden Bekannte die 76-Jährige und verständigten die Einsatzkräfte, doch die Hilfe kam zu spät: Ein Arzt konnte nur mehr den Tod der Pensionistin feststellen.