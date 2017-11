Kinderfilmfestival: Lust auf fremde Kulturen

Am 17. November startet das Internationale Kinderfilmfestival in Graz, Kapfenberg und Liezen. Die zehn prämierten Filme sollen rund 5.000 junge Besucher in die Kinos locken - und Bewusstsein für fremde Kulturen und Sprachen wecken.

Der Startschuss für das Festival fällt traditionell im Grazer KIZ RoyalKino. Gezeigt wird „Der Fall Mäuserich“ - die Vorstellung ist bereits ausgebucht. Auch in Kapfenberg zähle man bereits 1.200 Vorreservierungen, so die steirische Organisatorin Ines Wagner-Pichler.

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren rechnet man an den drei Veranstaltungsorten Graz, Liezen und Kapfenberg heuer mit rund 5.000 Besuchern und habe laut Wagner-Pichler „schon etliche Zusatzvorstellungen eingeschoben, damit wir dem Besucherandrang gerecht werden“.

„Bewusstsein für fremde Kulturen wecken“

Auf dem Programm stehen neben "Der Fall Mäuserich“ Filmtitel wie „Auf Rädern“, „Schatzsuche“, „Herz über Kopf“, „Mirakel - ein Engel für Dennis“ oder „Hotel zur Großen L“ - erzählt wird unter anderem von jungen Ausreißern, frechen Mädchen oder kleinen Schatzsuchern.

Das Ziel? „Kindern Filme näherzubringen, die große Unterhaltung bieten und gleichzeitig ein Bewusstsein für fremde Kulturen und Sprachen wecken“, so Wagner-Pichler. Damit werden die jungen Zuschauer zwischen vier und 14 Jahren etwa nach Mexiko, Brasilien oder China entführt.

