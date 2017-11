Hohe Dunkelziffer bei sexueller Belästigung

Allein in der Steiermark gehen jedes Jahr mehr als 100 offizielle Beschwerden zu sexueller Belästigung bei der Arbeiterkammer ein - die Dunkelziffer liegt weit höher. Ein Großteil der Beschwerden werden außergerichtlich geklärt.

Selbst Sicher! Viele Beratungsstellen in der Steiermark haben das Land Steiermark und die Stadt Graz in der Informationsbroschüre „Selbst Sicher!“ zusammengefasst.

Es sind Frauen in ganz normalen Jobs, die Hilfe suchen, schildert die Frauenbeauftragte der Arbeiterkammer, Bernadette Pöchheim: „Die häufigsten Beschwerden haben wir im Gastgewerbebereich und im Dienstleistungsbereich - da sind wir sehr oft mit Arbeitnehmerinnen konfrontiert, die vom Vorgesetzten bzw. auch von einem Gast sexuell belästigt werden.“

100 Beschwerden pro Jahr

Bei der steirischen Arbeiterkammer gehen pro Jahr etwa 100 Beschwerden ein - rund ein Viertel davon lande beim Arbeitsgericht, den Rest könne man außergerichtlich klären. Die Dunkelziffer dürfte laut Experten jedoch weit höher liegen.

Außergerichtliche Lösungen sucht man - so gewünscht - auch bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft, die in der Steiermark im Vorjahr 20 Fälle bearbeitet hat, so Susanne Priesching: „Man kann sich ein Gespräch erwarten, das Angebot erwarten, dass wir an die Gegenseite herantreten und sie schriftlich mit den Vorwürfen konfrontieren und auch um eine Stellungnahme bitten, ob eine Bereitschaft zu einem allfälligen Vergleich oder einer gütlichen Lösung außerhalb des Rechtswegs besteht.“

Zahlreiche Anlaufstellen

Sexuell belästigt wurden übrigens nicht nur Frauen, sondern auch - zu einem weit geringeren Teil - Männer. Für alle Betroffenen, auch Kinder, werden in der Steiermark zahlreiche Anlaufstellen tätig - mehr dazu in Sexuelle Belästigung: Beratung statt Schweigen (6.11.2017). Knapp 20 Vorwurfsfälle wegen sexueller Belästigung hat man bei der Gleichbehandlungsstelle des Landes in den vergangenen drei Jahren behandelt. Dort ist man für Landes-, Gemeinde- und KAGes-Bedienstete zuständig.

Mehr als 30 Betroffene haben sich im Vorjahr wegen sexueller Belästigung abseits des Berufslebens an die Antidiskriminierungsstelle gewandt und gemeldet, „dass es vielleicht einen Pograpscher gegeben hat oder einen Busengrapscher beim Vorbeigehen; dass das in der Diskothek passiert ist oder auf der Straße am helllichten Tag“, so Leiterin Daniela Grabovac.

