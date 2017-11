20. Opernredoute „glitzert, funkelt, prickelt“

„Es wird glitzern, funkeln, prickeln“, so die Grazer Opern-Intendantin Nora Schmid bei der Programmpräsentation der 20. Opernredoute am Montag. Beim Jubiläumsball ist einiges neu - etwa ein nicht ganz menschliches Conférencier-„Duo“.

Conférencier wird diesmal ein „Duo“, nämlich Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan mit Pappmaché-Kollegin Gisela Hering. Auch die neue Chefdirigentin des Grazer Philharmonischen Orchesters, Oksana Lyniv, „debütiert“, unter anderen mit der großen Ballszene aus Tschaikowskis „Eugen Onegin“, das am 16. Dezember seine Premiere feiert. Darauf folgen die bewährten Einstudierungen der Chefin der Ballettschule, Diana Ungureanu sowie von Ballettchef Jörg Weinöhl mit dem Aquarellen-Walzer von Josef Strauß.

„Wir holen glitzernde Sterne vom Himmel“

Die Polonaise des Eröffnungskomitees werden Patricia Schweighofer und Wolfgang Nicoletti mit Klängen aus Trobadour und Traviata einstudieren. Über die Mitternachtseinlage wollte Nora Schmid traditionell nichts verraten, nur so viel: „Wir holen glitzernde Sterne vom Himmel.“

1.001 Nacht, Ratpack und Diana Ross

Organisator Bernd Pürcher - „ein unvergleichlich schönes Vergnügen, die Redoute zu organisieren“ - stellte dann die speziell gestalteten Örtlichkeiten und die Musiker der einzelnen Bereiche vor: Die Glasbrücke mit dem kulinarischen Highway, wo es unter anderem „Würstel und die zehn besten Winzer der Steiermark“ gibt. In der Montagehalle ist eine Nacht lang Basar-Stimmung in einem großen Zelt, in der Tanzbar entsteht eine „Ratpack“-Welt mit entsprechender Musik. Auf der Studiobühne wartet die Diskothek mit DJ Wolf, die von Mignon Ritter als „Brücke in die 70er-Jahre“ gestaltet wird, mit Tributes an die Zeit von Diana Ross, David Bowie und John Travolta. Ein übergroßes Diana Ross-Bild soll sich beim Tanzen der Gäste mitbewegen.

Der Geschäftsführer der Theaterservice Graz, Wolfgang Hülbig, wartete mit Zahlen auf: Laut einer bmm-Ufrage bewerteten 90 Prozent der Befragten die Redoute 2017 mit „gut bis sehr gut“. Von den 2.500 Ballgästen gibt jeder im Schnitt 715 Euro aus, von Kleidung über Friseur bis Transport und Essen und Trinken.

Schützenhöfer: Drei Smokings in drei Größen

Zur Programmpräsentation der 20. Opernredoute begrüßte Schmid am Montag auch die Schirmherrn, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Bürgermeister Siegfried Nagl (beide ÖVP) sowie dessen „Vize“ Mario Eustacchio (FPÖ), die Redoute-Schnurren zum Besten gaben.

Schützenhöfer etwa meinte, es sei „sehr schön, wenn man eine Loge hat, dann kann man nicht überraschend zum Tanz aufgefordert werden“. Er habe ja auch mittlerweile drei neuwertige Smokings in verschiedenen Größe, sprach er Probleme vieler Ballbesucher an.

