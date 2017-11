Doppelmord: Polizei durchsucht Freilichtmuseum

Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Doppelmörder von Stiwoll durchsucht die Polizei derzeit das Freilichtmuseum in Stübing. Zudem soll nun auch das Bundesheer mit Spezialfahrzeugen helfen.

Der Doppelmord von Stiwoll Eine Chronologie der Ereignisse

Die Polizei vermutet den gesuchten 66-Jährigen in der näheren oder weiteren Umgebung von Stiwoll - dazu zählt auch das Freilichtmuseum in Stübing: Das Freilichtmuseum ist rund acht Kilometer Luftlinie nordöstlich von Stiwoll gelegen und durch ein durchgehendes Waldgebiet mit diesem verbunden. Im westlichen Ende des Museums führt ein Wanderweg durch einen Zaun ins Gelände.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wird nun das Museum durchgekämmt: Der 66-Jährige könnte den Umstand genutzt haben, dass sich in dem seit 31. Oktober geschlossenen Museum keine Besucher aufhalten. Zudem war er dort als freier Mitarbeiter tätig und dürfte sich daher gut auskennen.

Bundesheer soll helfen

Außerdem forderte die Polizei vom Bundesheer zwei gepanzerte und mit Wärmebild- und Tageslichtkameras ausgestattete Fahrzeuge vom Typ „Husar“ an.

Jetzt ist dieAssistenzanforderung da. Das #Bundesheer unterstützt die #Polizei bei der Tätersuche in #Stiwoll mit 2 Husaren. pic.twitter.com/broYoMcRoi — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 7. November 2017

Die Tageslichtkamera des „Husar“ („Light Multirole Vehicle“, LMV), soll hier nun bis zu 26-fach vergrößerte Bilder liefern: „Bei optimaler Sicht kann über die Tageslichtkamera eine Bewegung bis zu zehn bis zwölf Kilometer Entfernung erkannt werden“, so Christian Fiedler vom Militärkommando Steiermark.

Auch die Wärmebildkamera für den Einsatz bei Nacht oder schlechter Sicht soll eine Identifikation bis zu einer Entfernung von vier oder fünf Kilometern ermöglichen: „Der Operator an der Kamera kann dann sagen, die Wärmequelle ist ein Mensch“, erklärt Fiedler. Nur bei dichtem Nebel ist die Wirkung eingeschränkt - dann ist es nicht mehr möglich, zwischen Mensch, Tier oder etwa einem Verbrennungsmotor exakt zu unterscheiden.

Schwer gepanzert

Zur Besatzung eines „Husar“ gehören ein Kommandant, ein Fahrer und eben der Soldat, der die Kameras bedient. Die Zelle des Fahrzeugs ist gegen Beschuss bis zum Kaliber 12,7 Millimeter geschützt, was dem überschweren Maschinengewehr des Heeres entsprechen würde. Bei der Polizei geht man davon aus, dass der Flüchtige ein Kleinkalibergewehr bei sich hat.

Polizei

Stationiert sind die LMV, die vom südsteirischen Jägerbataillon 17 in Strass gestellt werden, vorerst in der Grazer Gablenz-Kaserne. Von dort können sie angefordert werden, sie sind innerhalb von 15 bis 20 Minuten im Raum Stiwoll.

„Assistenzeinsatz“ wird vorbereitet

Nun wird der sogenannte „sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz des Bundesheeres“ vorbereitet - ob die beiden Spezialfahrzeuge schon am Dienstag zum Einsatz kommen können, muss noch rechtlich geklärt werden.

Eine zeitlich begrenzte Dauer des Einsatzes gibt es vorerst nicht, wurde vom Heer mitgeteilt. Die Fahrzeuge sollen je nach Erkenntnisstand und Anlass eingesetzt werden, so Polizeisprecher Jürgen Lamb - die Einsatzführung obliege dann der Polizei, die Besatzung besteht aus Berufssoldaten.

Begräbnis des zweiten Opfers

Beim Begräbnis des zweiten Opfers des Todesschützen, einer 55-jährigen Frau, werden am Dienstag die gleichen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt wie bei der Beerdigung des 64-jährigen männlichen Opfers am Samstag.

Die Sonderkommission „Friedrich" arbeitet unterdessen mit hunderten Spezialisten weiter: Sämtlichen Hinweisen wird nachgegangen, immer wieder kommt es zu Durchsuchungen, heißt es von der Polizei. Keine neuen Erkenntnisse gab es zu dem Einbruch in ein Objekt nahe Stiwoll am Samstagabend: Bisher lasse sich nicht feststellen, ob aus der dortigen Tiefkühltruhe etwas entwendet wurde oder nicht. Das Interesse an dem Fall ist jedenfalls weiter groß: Bei einer Informationsveranstaltung Montagabend im Ortsteil St. Pankrazen waren dutzende Interessierte dabei. Ziel der Polizei ist es, die Bevölkerung so gut wie aus ermittlungstaktischer Sicht zu informieren, heißt es.

Der gesuchte 66-Jährige hatte am 29. Oktober mit einem Gewehr das Feuer auf seine Nachbarn eröffnet: Eine 55 Jahre alte Frau und ein 64-jähriger Mann starben, eine weitere Anrainerin wollte fliehen und wurde schwer verletzt, sie ist außer Lebensgefahr - mehr dazu in Zwei Menschen in Stiwoll erschossen.