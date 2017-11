Traditionskonfektionshersteller Supper pleite

Die Leibnitzer Kleidermanufaktur W. Supper, die in Graz und Tillmitsch Geschäfte betreibt, hat Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Supper Bekleidung gilt als eine der letzten eigenständigen Textilfirmen in Graz.

Es sind über 50 Gläubiger und 17 Arbeitnehmer betroffen. Den Aktiva von rund 0,49 Mio. Euro stehen Passiva von rund 0,76 Mio. Euro gegenüber - daraus ergibt sich eine Überschuldung von rund 0,28 Mio. Euro.

Geschäftsgang ließ nach

Genaue Insolvenzursachen sind noch nicht bekannt; allerdings hatte in den vergangenen Jahren der Geschäftsgang in einzelnen Filialen in Klagenfurt und Salzburg nachgelassen - daher wurde die Filiale in Klagenfurt bereits geschlossen, jene in Salzburg wird mit Jahresende aufgelassen.

Schließung möglich

Laut Creditreform wurde im abgelaufenen Oktober ein weiterer erheblicher Umsatzrückgang verbucht, wodurch eine positive Weiterführung der restlichen Filialen im südsteirischen Tillmitsch und in Graz nicht gewährleistet werden könne.

Da der Ausblick negativ und die Überschuldung eingetreten sei, könnte das Unternehmen geschlossen werden; zuletzt war schon laut AKV mit einzelnen Lieferanten vereinbart worden, Ware nur mehr in Kommission zu übernehmen.

