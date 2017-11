Von Pkw auf Schutzweg erfasst: Pensionistin tot

Bei einem Unfall in der Peter-Rosegger-Straße in Graz ist am Dienstag eine Frau tödlich verletzt worden: Die 67-Jährige war auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst worden.

Die 67-Jährige wollte die Peter-Rosegger-Straße auf einem Schutzweg überqueren - eine 30-jährige Pkw-Lenkerin dürfte sie aber in der morgendlichen Dunkelheit übersehen haben: Ihr Auto erfasste die Pensionistin und schleuderte sie zu Boden.

Polizei sucht Zeugen

Für die 67-Jährige kam jede Hilfe zu spät - sie starb noch an der Unfallstelle; die 30-jährige Grazerin blieb unverletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel.Nr. 059 133/65 41 10 bei der Polizei zu melden.