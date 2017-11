Advent in Graz: Kurze Wege und große Vielfalt

Wenn am 17. November der Grazer Advent beginnt, können sich Christkindlmarktfans wieder auf ein vielfältiges Angebot freuen: Insgesamt 14 Weihnachtsmärkte öffnen ihre Standln unter dem Motto „Advent der kurzen Wege“.

„Wir haben ein einfaches Motto: ’Advent der kurzen Wege - auf jedem Platz eine andere Atmosphäre: Wir haben am Hauptplatz einen klassischen Christkindlmarkt, unseren Charitymarkt am Eisernen Tor, Buntes aus aller Welt am Tummelplatz, Kulinarisches am Glockenspielplatz, Kunsthandwerk am Färberplatz und Mehlplatz.“

Auch das Joanneumsviertel sei eine besondere Zone, „ebenso unser Wonderlend über der Mur - und ich bin jetzt noch nicht beim Eislaufplatz und habe noch das Adventparadies und andere Dinge nicht erwähnt, wie zum Beispiel unseren Aufsteirernmarkt am Schlossberg, der im Vorjahr der beliebteste Markt in Österreich wurde“, schildert Heimo Maieritsch von Graz Tourismus.

Mit einem Märchenwald am Schlossbergplatz soll der Grazer Advent in diesem Jahr noch malerischer werden, verrät Maieritsch weiter: „Beim Bauen vom Märchenwald hilft uns Kugend am Werk. Das ist eine konsumfreie Zone, dort wird es auch einen großen Adventkranz geben. Es ist uns sehr wichtig, dass wir die Aufenthaltsqualität in der Stadt verbessern.“

Weißtanne mit Wunderkerze

Beim Weihnachtsbaum am Hauptplatz handelt es sich übrigens erstmals um eine Weißtanne - mehr dazu in Grazer Christbaum kommt aus Pischelsdorf (5.11.2017). Und wenn diese am 2. Dezember illuminiert wird, wird noch etwas Neues erstrahlen - ein Wunderbaum.

Boris Papousek von der Energie Graz erklärt: „Da wird eine Wunderkerze, wie man es auch vom Christbaum zuhause kennt, nachempfunden, die von unten funkelnd abbrennt - das wird mit über 7.500 LEDs nachempfunden. Das Ganze ist drei Meter hoch, einen Meter breit auf dem Weihnachtsbaum auf dem Grazer Hauptplatz angebracht und wird jede halbe Stunde als besonderes Highlight zu sehen sein.“

Für Schnee und Eis ist gesorgt

Nicht vergessen werden darf natürlich auch heuer auf die Eiskrippe im Landhaushof, um die an sich übrigens auch bei wärmeren Temperaturen keine Sorgen machen muss: Die Heilige Familie wird jedes Wochenende erneuert. Für weiße Weihnachten hat man - zumindest am Glockenspielplatz - gesorgt, verrät Maieritsch.

Selbstverständlich wird man auch heuer wieder auf den weihnachtlichen Bummelzug treffen - und die Adventbim, die heuer auch am 24. Dezember unterwegs sein wird: „Wir werden da mit Kindern und auch vielen Vätern, wie wir wissen, singen. Und ich warne vor: Ich singe vielleicht mit.“

Öffentlicher Verkehr kostenlos

Nachdem Weihnachten auf einen Sonntag fällt, sind es heuer übrigens sogar fünf Samstage vor Weihnachten, an denen alle öffentlichen Verkehrsmittel in Graz frei zu nutzen sind - der erste davon ist der 25. November, an welchem auch die S-Bahn in die Grazer Innenstadt gratis ist.

