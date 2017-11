Wollsdorf Leder baut neues Werk in Mexiko

Der oststeirische Lederspezialist Wollsdorf Leder will 40 Millionen Euro in ein neues Werk in Mexiko investieren. Trotz internationaler Positionierung soll der Standort in Wollsdorf Konzernzentrale und Technologieführer bleiben.

Der oststeirische Lederspezialist Wollsdorf Leder fährt weiter auf Erfolgskurs: Bei der Präsentation der Ergebnisse für das vergangene Jahr bekräftigte man am Mittwoch die Bedeutung des Standortes in Wollsdorf. Vor allem im Automobilbereich habe sich das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016/17 sehr gut entwickelt - hochwertige Leder für Fahrzeuge waren vor allem in den USA und in China gefragt, zog Geschäftsführer Andreas Kindermann Bilanz.

Umsatz auf 166 Millionen Euro gestiegen

Auch der Flugzeugbereich entwickle sich gut - hier wurde in der Vorwoche ein Millionenauftrag für den heimischen Hersteller Diamond Aircraft bekannt. Der Umsatz sei um sechs Millionen auf 166 Millionen Euro gestiegen, die Eigenkapitalquote mit fast 50 Prozent hoch.

Millionenauftrag von Diamond Aircraft Wollsdorf soll rund 100 Flugzeuge von Diamond Aircraft ausstatten.

750 der derzeit weltweit 1.200 Mitarbeiter arbeiten in Wollsdorf, Standorte gibt es auch in Kroatien, den USA und China. In Wollsdorf investiere man mehrere Millionen Euro und bräuchte sofort 50 neue Mitarbeiter, wegen der Joboffensive von Magna seien aber kaum welche zu bekommen, so Kindermann: „Es ist so, dass wir vor allem Mitarbeiter im technischen und im Produktionsbereich suchen. Die Arbeitslosenrate ist Gott sei Dank sehr niedrig - für uns wird es dadurch aber umso schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden.“

Kapazitätsgrenzen in Wollsdorf erreicht

Das neue Werk in Mexiko sei notwendig, weil in Wollsdorf zudem die Kapazitätsgrenzen für die Lederproduktion erreicht seien - so dürfe man aus der Raab kein zusätzliches Wasser entnehmen und wieder rückführen: „Um dieses Wachstum weiter zu ermöglichen, haben wir uns nach einem neuen Standort umgesehen. In Mexiko gibt es eine starke Ledertradition, wir werden an dem Standort dort ein zusätzliches Lederwerk eröffnen.“

Wollsdorf Leder

Das Werk soll mit Ende nächsten Jahres in Betrieb gehen. In mehreren Phasen sollen in Summe bis zu 40 Millionen Euro investiert werden und 150 Mitarbeiter aufgenommen werden. Finanziert werde es durch den Gewinn der letzten Jahre, sagt Kindermann.

Wollsdorf bleibt Konzernzentrale

Der Standort in Wollsdorf werde Konzernzentrale und Technologieführer bleiben: „Der neue Standort ist eine Ergänzung, eine Erweiterung und wird sicher nicht zu einer Reduktion der Produktion in Österreich führen“, so Kindermann. Er sieht Wollsdorf Leder zudem als Nischenplayer: Es gebe noch genug Potential für Wachstum.

Link: