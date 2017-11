Van der Bellen: Erster offizieller Steiermarkbesuch

Bundespräsident Alexander Van der Bellen war am Mittwoch zum ersten offiziellen Steiermark-Besuch in Graz. Für ihn eine Gelegenheit, die sachliche steirische Zusammenarbeit der Reformpartnerschaft zu loben.

Bei strömendem Regen traf der Bundespräsident am Mittwochvormittag in der Grazer Burg ein. Der geplante Empfang durch die Militärmusik Steiermark wurde kurzerhand in den Weißen Saal verlegt. Für Van der Bellen, der bereits mehrmals die Präsidentenvilla in Mürzsteg besuchte, war es die erste offizielle Zusammenkunft mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) in der Grazer Burg.

Land Steiermark

Dort dankte Schützenhöfer Van der Bellen, dass er „in einer politisch bewegenden Zeit ein besonnener, ausgleichender und fester Bundespräsident“ sei. Der steirische Landeshauptmann verlasse sich darauf, dass er das Richtige mache und die Geschicke mit „guter und ruhiger Hand“ führe.

„Auch ein Modell für die Bundesregierung“

Der Präsident lobte indes die steirische Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg als Modell auch für den Bund: „Was in der Steiermark offenbar gut funktioniert, ist eine sachliche Zusammenarbeit, wo man nicht jeden einzelnen Konflikt gleich in die Öffentlichkeit trägt, sondern versucht, ihn intern auszutragen - und erst wenn man eine Lösung für das Problem gefunden hat, an die Medien, an die Öffentlichkeit geht. Das ist sicherlich eine Art der Regierungszusammenarbeit, die man nur begrüßen kann. Also, wenn Sie so wollen, auch ein Modell für die Bundesregierung.“

Land Steiermark

Die derzeit laufenden Regierungsverhandlungen im Bund wollte Van der Bellen nicht genauer kommentieren. Schützenhöfer rechnet jedenfalls mit einer baldigen Einigung von Tükis-Blau.

Osttiroler an TU Graz „sub auspiciis“ promoviert

Für einen jungen Mann hatte der Besuch des Bundespräsidenten übrigens eine ganz besondere Bedeutung: Der Osttiroler Elektrotechniker Richard Seeber promovierte am späten Mittwochnachmittag in der Aula der Technischen Universität unter den Auspizien des Bundespräsidenten und erhielt vom Staatsoberhaupt den Ehrenring als höchstmögliche Auszeichnung für Studienleistungen.

„Ich habe immer auf Verständnis gelernt und konnte viele Dinge sehr schnell einordnen und durchblicken. Meine Noten sind nicht das Ergebnis extremen Auswendiglernens, sondern echten Interesses. Ich habe während des Studiums auch einige Freifächer abseits des Pflichtkataloges belegt, aus dem Mathestudium zum Beispiel“, erklärte Seeber im Vorfeld der feierlichen Promotion.

Links: