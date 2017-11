Ermittlungen gegen falschen Polizisten

Nach einem möglichen Raubversuch ermittelt die Polizei in Spielfeld im Bezirk Leibnitz: Ein Mann wollte offenbar eine Bank überfallen und hatte sich dafür als Polizist verkleidet. Eine Bankangestellte verwehrte ihm jedoch den Zutritt.

Kurz nachdem die 52-jährige Angestellte die Bankfiliale Mittwochfrüh gegen 6.30 Uhr durch die Hintertür betreten hatte, näherte sich der als Polizist verkleidete Verdächtige. Seine Schirmkappe trug die Aufschrift „Polizei“, er selbst eine Blue Jeans und eine gelbe Warnweste. Mit ausländischem Akzent forderte er: „Polizei, aufmachen!“

Als sich die Angestellte weigerte, die Tür zu öffnen, ging der Unbekannte zur Vordertür und klopfte auch dort an. Doch die Frau weigerte sich weiterhin, ihm zu öffnen. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte.

Polizei vermutet Raubversuch

Unklar bleibt, was der Mann genau wollte. Die Polizei vermutet jedoch einen versuchten Banküberfall und ermittelt in Richtung „möglicher Raubversuch“. Gefahndet wird nach einem etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann, circa 185 bis 190 Zentimeter groß und schlank. Möglicherweise war er in Begleitung einer zweiten Person, von der es aber keine nähere Beschreibung gibt.