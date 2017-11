„Farce“: Grazer Kunstpreisjury zurückgetreten

Die Bestellung des früheren SPÖ-Gemeinderatsklubchefs und Kulturstadtrats Michael Grossmann zum Grazer Kulturamtsleiter sorgt für Aufregung: Die Jury des Grazer Kunstpreises bezeichnet sie als „unerträgliche Farce“ und trat zurück.

Die Vorgänge rund um die Bestellung des neuen Kulturamtsleiters, „bei der ein Parteikandidat gegen zahlreiche wesentlich qualifiziertere BewerberInnen aus dem Kunst- und Kulturbereich vorgezogen wurde, veranlasst uns, unsere Tätigkeit als JurorInnen des Kunstpreises der Stadt Graz zurückzulegen“, teilten Peter Weibel sowie die Kunsthistoriker Gertrude Celedin und Anselm Wagner am Mittwoch in einer Aussendung mit.

„Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen“

Man könne nicht widerspruchslos hinnehmen, dass „zuerst eine Ausschreibung auf den Parteikandidaten des Bürgermeisters zugeschnitten wurde, namhafte BewerberInnen zum Hearing eingeladen, dann aber aus Angst, diese könnten dem Parteikandidaten gefährlich werden, wieder ausgeladen wurden“. Als Grossmann „überraschenderweise“ gegen seine wenigen verbliebenen Mitbewerber durchgesetzt wurde, so die Jury-Mitglieder, sei dies von der Stadtregierung „allen Ernstes“ als „offenes Rennen“ und „objektives Verfahren“ verkauft worden.

„Es tut uns sehr leid, aber wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. In der Kunst und der Wissenschaft zählt - wie in allen anderen Bereichen auch - allein fachliche Kompetenz. Parteibücher haben dabei nichts verloren. Wir wollen unseren guten Namen nicht weiter für eine Stadtregierung hergeben, die das offensichtlich anders sieht“, hieß es in der Aussendung.

APA/Markus Leodolter

Ex-SPÖ-Kulturstadtrat mit ÖVP-Ticket

Der frühere SPÖ-Kulturstadtrat Michael Grossmann war zur Gemeinderatswahl Anfang Februar dieses Jahres nicht mehr auf der Kandidatenliste seiner Partei gestanden. Knapp eineinhalb Wochen vor der Wahl hatte Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) Grossmann dann als möglichen künftigen „unabhängigen“ Kulturressortchef präsentiert - obwohl dieser de facto noch für die SPÖ im Gemeinderat saß - mehr dazu in Graz-Wahl: Ex-SPÖ-Klubchef kämpft für ÖVP (24.1.2017). Stadt-SPÖ-Chef Michael Ehmann schloss Grossmann umgehend aus der Partei aus. Kulturstadtrat wurde dann nach der Wahl Günther Riegler (ÖVP). Grossmann wurde dann bei dem Hearing vorige Woche zur Bestellung des Nachfolgers des hoch angesehenen langjährigen Kulturamtsleiters Peter Grabensberger nachnominiert und dann einstimmig gekürt.

Kritik von der Opposition

Kritik an der Bestellung war bereits zuvor von SPÖ, Grünen, KPÖ und NEOS gekommen. KPÖ-Klubchef Manfred Eber sagte, die Bestellung Grossmanns reihe sich „nahtlos in die Vorgehensweise des schwarz-blauen Postenschachers“ ein. Die Grünen forderten wie die NEOS eine Neuausschreibung des Postens. NEOS-Gemeinderat Niko Swatek sprach am Mittwoch bezüglich des Jury-Rücktritts vom „nächsten Schaden für Graz durch die Postenschacherei“.

Der Personalvorschlag zur Bestellung Grossmanns zum neuen Kulturamtsleiter soll am 16. November im Grazer Gemeinderat eingebracht werden.

Link: