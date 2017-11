Alko-Lenker verursachte Unfall

In Brunn im Bezirk Südoststeiermark hat ein 42-jähriger alkoholisierter Pkw-Lenker in der Nacht auf Donnerstag einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurden der 42-Jährige und seine 50-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Gegen 23:45 Uhr war der 42-jährige Südoststeirer mit seinem Auto auf der L223 von Fehring kommend in Fahrtrichtung Unterlamm unterwegs.

Auto überschlug sich

In einer Linkskurve kam er links von der Fahrbahn ab und schlitterte in einen Straßengraben; danach überschlug sich das Auto und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden der Lenker und seine 50-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark schwer verletzt, der 42-Jährige konnte aber noch per Handy die Einsatzkräfte verständigen.

Alkotest positiv

Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten ins LKH Feldbach eingeliefert und stationär aufgenommen. Ein mit dem 42-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Feuerwehren Fehring, Hatzendorf und Weinberg waren bei der Fahrzeugbergung im Einsatz.