Nach Zusammenstößen: GAK-Brief an SK Sturm

Nach den Zusammenstößen zwischen Fans der früheren Grazer Stadtrivalen Sturm und GAK am Wochenende hat der Vorstand des GAK 1902 nun reagiert. Er rief die Verantwortlichen des SK Puntigamer Sturm zu gemeinsamem Vorgehen auf.

Am vergangenen Samstag waren Fans von GAK und Sturm Graz nach dem Spiel zwischen Sturm und Rapid aufeinandergetroffen und aneinandergeraten, nachdem - wie sich jetzt herausgestellt hat, nicht nur ein Bus sondern mehrere Busse voller GAK-Fans vor der Grazer Merkur-Arena angehalten hatten - mehr dazu in Verletzte bei Rauferei zwischen Fußballfans.

ORF

Auch Zwischenfall im einem Lokal

Danach kam es laut GAK in einem von Rotjacken-Fans frequentierten Lokal im Univiertel zu einem weiteren Zwischenfall mit Verletzten sowie einem geschätzten Sachschaden von 8.000 bis 10.000 Euro.

Liste und Offener Brief an den SK Sturm

Der GAK-Vorstand veröffentlichte am Donnerstag eine Liste mit den gröbsten Zwischenfällen unter Sturm- und GAK-Anhängern abseits der Fußballplätze und rief die Verantwortlichen des SK Sturm in einem Offenen Brief zu einer gemeinsamen Initiative gegen die immer wieder aufflackernde Gewalt auf. Seitens des SK Sturm gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Es hieß allgemein, jeder derartige Vorfall sei auf das Schärfste zu verurteilen.

Ermittlungen laufen

Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte, dass im Zusammenhang mit den Vorfällen vom Wochenende wegen Raufhandel und Körperverletzung ermittelt wird. Es seien 66 Personen überprüft und Messer sowie Sturmhauben und Mundschutze sichergestellt worden, sagte Polizeisprecher Leo Josefus.

Der frühere österreichische Meister und Cupsieger GAK (Double 2004) stieg 2007 aus der Bundesliga ab, bekam auch für die Erste Liga keine Lizenz und spielt derzeit in der Steiermärkischen Landesliga.

