Metaller: Trotz Einigung angespannte Stimmung

Bei den Lohnverhandlungen für den Metaller-Kollektivvertrag gibt es eine Einigung - und dennoch: Trotz des Abschlusses bleibt die Stimmung zwischen den Sozialpartnern angespannt.

Die 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie bekommen für die nächsten zwölf Monate drei Prozent mehr Lohn und Gehalt. Das ist das Ergebnis der sechsten Verhandlungsrunde, die Donnerstagabend zu Ende ging - mehr dazu in Ergebnis in sechster Verhandlungsrunde (news.ORF.at).

Neben der Steigerung der KV- und Ist-Löhne steigen auch die Auslandsdiäten um 1,9 Prozent, die Reisekostenvergütung wird schrittweise jedes Jahr um die KV-Erhöhung plus zusätzlich um drei Euro erhöht - bis das inländische Niveau erreicht ist. Bei den Karenzen werden für die Vorrückungen künftig bis zu 22 Monate je Kind angerechnet - bisher waren es 16 Monate.

Die Zulagen und Lehrlingsentschädigungen werden um drei Prozent erhöht, die Aufwandsentschädigungen um 1,9 Prozent. Im Gegenzug kommen die Arbeitnehmer den Arbeitgebern bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit entgegen, indem die Zeitkontovereinbarung um weitere zwei Jahre verlängert wird - sie war bis heuer befristet. Der Mindestlohn liegt nun bei 1.838,58 Euro brutto. Die Regelung gilt rückwirkend mit 1. November.

Gewerkschaft: „Ein sehr guter Abschluss“

Der Landesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft, Andreas Martiner, zeigt sich zufrieden: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, im Gesamtpaket ist es ein sehr guter Abschluss, und die Konjunktur spricht auch für diesen guten Abschluss.“

Arbeitgeber: „Am Rande der Verzweiflung“

Auf Arbeitgeberseite ist man zwiegespalten: „Auf der einen Seite sehen wir das als Anerkennung für unsere Beschäftigten, auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass wir natürlich auch mit der Verhandlungsführung - Streikdrohungen, Betriebsversammlungen, Abbruch - nicht ganz zufrieden sind, und da denken wir schon nach, ob wir das in Zukunft nicht anders haben wollen“, kritisiert der Fachverbandsobmann der metalltechnischen Industrie, der Steirer Christian Knill, den rauen Ton der Gewerkschaften. Es sei eine Verhandlungsführung „am Rande der Verzweiflung“ gewesen, so Knill. Von Gewerkschaftsseite heißt es dazu allerdings nur: „Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück.“

