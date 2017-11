Von Bus angefahren: Pensionistin schwer verletzt

Bei einem Unfall in Graz-Straßgang ist am Donnerstag eine Pensionistin schwer verletzt worden. Die 74-Jährige war an einer Haltestelle von einem Bus angefahren worden.

Die Pensionistin wartete an der Haltestelle Grottenhofstraße auf den Bus. Genau in dem Moment, als der Bus in die Haltestelle einfuhr, rutschte sie mit dem Fuß so unglücklich von der Gehsteigkante, sodass sie erfasst wurde.

Rippenbruch

Die 74-Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei einen Rippenbruch - sie wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz gebracht.